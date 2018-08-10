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15:24 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть до 110 падающих звезд в час

Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть до 110 падающих звезд в час — именно на это время приходится пик метеорного потока Персеиды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском планетарии.

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Звездопад Персеиды ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея. Падающие частицы размером от песчинки до небольших горошин сгорают в атмосфере Земли на скорости около 210 тыс. км/ч. Самые крупные метеоры видны до нескольких секунд.

«Метеорный поток Персеиды в нынешнем сезоне будет многообещающим. Предполагается, что можно увидеть до 110 падающих звезд в час. Пик ожидается в ночь с 12 на 13 августа, а любоваться красивейшим космическим явлением можно уже сейчас. Поток проявляется с 17 июля до 24 августа», — рассказали в планетарии.

Земля на протяжении года пересекает несколько метеорных потоков. Метеорный поток Персеиды — один из наиболее масштабных. Земля проходит через остатки хвоста кометы Свифта-Туттля, которая имеет период обращения 133 года и в последний раз вошла во внутреннюю часть Солнечной системы в 1992 году. Несмотря на то, что комета теперь находится далеко от Земли, ее частицы мы можем видеть до сих пор.

Любоваться звездопадом лучше всего за городом, вдали от света фонарей в местности с открытым горизонтом. Метеоры будут вылетать из созвездия Персея, но астрономы рекомендуют обратить внимание и на созвездия Цефей и Лебедь. В нынешнем году новолуние обеспечит идеальные условия для наблюдений.

Звездный дождь не представляет опасности ни для людей, ни для космических аппаратов. Упавший на Землю метеор — довольно редкое явление. Когда падает звезда, принято загадывать желание. В предстоящие выходные у белорусов будет свыше сотни возможностей это сделать.

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