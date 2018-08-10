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15:22 (мск), источник: 36on.ru

Памятник архитектору Троицкому установят у воронежского массива «Олимпийский»

Памятник выдающемуся архитектору Николаю Троцкому появится в Воронеже до конца сентября. Такое постановление было опубликовано на сайте мэрии.

Напомним, что впервые о создании нового памятника было упомянуто в марте, на V форуме «Воронеж BUILD-2018». Инициатива по установке нового культурного объекта принадлежала ГК Хамина. Как стало известно сегодня, 10 августа, власти и спонсоры согласовали окончательно местоположение памятника, он будет установлена в сквере жилого массива «Олимпийский».

Скульптура высотой более 4 метров будет сделана из бронзы. На ее изготовление и на обустройство площадки возле памятника потратят порядка 25 млн рублей. Автором памятника стал скульптор из Санкт-Петербурга, народный художник Альберт Чаркин.

Справка

Николай Троицкий — выдающий воронежский архитектор. Его главными трудами стали проекты здания ЮВЖД, дома «Гармошка», корпуса строительного университета. Троицкий участвовал в разработке первого послевоенного плана города, во многом определил современный облик Воронежа.

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