Памятник архитектору Троицкому установят у воронежского массива «Олимпийский»

Напомним, что впервые о создании нового памятника было упомянуто в марте, на V форуме «Воронеж BUILD-2018». Инициатива по установке нового культурного объекта принадлежала ГК Хамина. Как стало известно сегодня, 10 августа, власти и спонсоры согласовали окончательно местоположение памятника, он будет установлена в сквере жилого массива «Олимпийский».