Памятник архитектору Троицкому установят у воронежского массива «Олимпийский»
Памятник выдающемуся архитектору Николаю Троцкому появится в Воронеже до конца сентября. Такое постановление было опубликовано на сайте мэрии.
Памятник выдающемуся архитектору Николаю Троцкому появится в Воронеже до конца сентября. Такое постановление было опубликовано на сайте мэрии.
Напомним, что впервые о создании нового памятника было упомянуто в марте, на V форуме «Воронеж BUILD-2018». Инициатива по установке нового культурного объекта принадлежала ГК Хамина. Как стало известно сегодня, 10 августа, власти и спонсоры согласовали окончательно местоположение памятника, он будет установлена в сквере жилого массива «Олимпийский».
Скульптура высотой более 4 метров будет сделана из бронзы. На ее изготовление и на обустройство площадки возле памятника потратят порядка 25 млн рублей. Автором памятника стал скульптор из
Справка
Николай Троицкий — выдающий воронежский архитектор. Его главными трудами стали проекты здания ЮВЖД, дома «Гармошка», корпуса строительного университета. Троицкий участвовал в разработке первого послевоенного плана города, во многом определил современный облик Воронежа.