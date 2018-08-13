Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа

Животный инстинкт.

Известно, что в мир моды регулярно возвращаются так называемые «хищные принты». Животноводческая тема не прошла и мимо сада-огорода (что естественно). В этом сезоне здесь актуальны ежи. Например, вот такая фигура ежа из шишек — это очень экологично, а его «безликость» заставляет задуматься о вечном.

Другой вариант — ёж эпохи постмодерна. Нарочито небрежная фигура животного как бы призывает зрителя: узри главное, не отвлекайся на детали!

Части тела.

Один из самых стойких садовых трендов — скульптурное изображение людей, выполненное в технике «пугало». В этом сезоне дизайнеры взяли курс на минимализм, отсекли все лишнее — то есть верхнюю часть пугал. Но нам остались ноги.

Может показаться, что ног мало, им не хватает выразительности, экспрессии. Однако, если присмотреться, можно увидеть, как тоскует эта половина человека по утраченным частям.

Глаза — зеркало души.

Сторонникам еще более экстремального минимализма придется по душе мода на глаза. Согласитесь, цветы и глаза — очень органичное сочетание. Летом 2018 года их принято миксовать с различными металлическими объектами, например, с винтажным автопромом.

Любители более мягкого, романтичного стиля, могут воспользоваться образом глазастой бочки. В ней сильно заметно влияние японских аниме-фильмов, что задает восточный тон всей композиции.

Цветы для белого друга.

Современная мода часто уделяет повышенное внимание самым потаенным видам одежды — то есть белью. Тут вам и стринги из-под джинсов, и пижамные шорты, и вариации на тему халатика. Ландшафтно-цветниковая мода тоже не отстает и предлагает добавить интима. В этом сезоне из «тайных комнат» выбрались наши белые друзья — унитазы.

Украшенные цветами и помещенные в атмосферу дикой природы, они составляют эффектный контраст.

Для желающих внести в антураж своего сада нотку античности рекомендуется выбрать самый старый, местами разрушенный временем фарфоровый трон, занесенный пылью столетий (или даже грязью столетий — так еще античнее получится).

В таком состоянии он будет напоминать вам о руинах древнего Карфагена или римском форуме.

Совет любителям готики: грамотно сделанная подсветка, например, голубоватого цвета, придаст вашему фарфоровому другу достаточно потусторонний, призрачный вид.

Аксессуары.

Как бы не менялась мода — одно в ней остается незыблемым: аксессуары, способные завершить или даже полностью «сделать» образ. В саду это тоже справедливо. Итак, номер один, самая важная деталь — это, конечно же, сумочка! Желательно, чтобы их было много. Собранные вместе и декорированные живыми цветами, сумочки произведут сокрушительное впечатление.