В Крыму насчитали 770 владельцев дорогих иномарок

В Крыму 770 человек заплатят транспортный налог по повышающему коэффициенту. Раскошелиться за дорогие авто придется в общей сложности на 9 миллионов рублей.

— Основная часть транспорта, за который жители полуострова будут платить налог, — машины. Их зарегистрировано 400 тысяч, среди которых 770 авто стоимостью от 3 до 15 миллионов рублей, — уточнили в УФНС по РК. -

Также крымчане являются собственниками более 22 тысяч грузовиков, 4 тысяч автобусов, почти 7 тысяч мотоциклов и мотороллеров, около 2 тысяч катеров, моторных лодок, яхт и другой водной техники, а также 32 воздушных судов.