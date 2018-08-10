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15:31 (мск), источник: "Российская газета"

Рособрнадзор запретил двум российским вузам принимать студентов

Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) запретил двум негосударственным вузам в Санкт-Петербурге и на Кубани принимать студентов.

Кроме этого, под действие санкций надзорного органа подпало еще два других вуза, у которых соответственно приостановили и отозвали лицензии. Также один из государственных вузов лишен госаккредитации.

В Краснодарском крае принимать студентов по решению Рособрназдора запрещено негосударственному «Кубанскому медицинскому институту», в Северной столице России — частному вузу «Санкт-Петербургский институт экономики и управления». Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Как пояснили в ведомстве, к обоим названным вузам были применены эти меры «по результатам проверок и за неисполнение предписаний в установленные сроки».

Кроме этого, решением Рособрнадзора приостановлено действие лицензии на образовательную деятельность в Евроазиатской богословской семинарии «Церковь Божия», расположенной в Москве. А у Первого московского юридического института было прекращено действие лицензии.

Также Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Волжский государственный университет водного транспорта по направлению «Экономика и управление». В ведомстве сообщили, что вуз потерял госаккредитацию «в связи с неустранением выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».

Стоит пояснить, что лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

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