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17:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцы жалуются на коммунальщиков, продавцов техники и обуви

Многочисленные передачи на ТВ и ликбез от официальных органов не прошел зря. Потребитель стал грамотным и умеет отстоять свои права.

Источник: Комсомольская правда

Правда, иногда продавцы по старинке пытаются нажиться на покупателе и не всегда честным образом. Только за полгода в отдел по защите прав потребителя поступило 1749 обращений от волгоградцев. Большинство жалуются на некачественные товары и продукты (637), по-прежнему шквал заявлений на коммунальщиков — на некачественные услуги. Много недовольных банками и прочими финансовыми организациями. В топ-пять также телефонные операторы. Выросло недовольство гостиничными услугами и обслуживанием и едой в кафе и ресторанов. Последнее связано с проведенным в Волгограде чемпионатом мира по футболу.

Проверки специалисты проводили как по жалобе волгоградцев, так и по собственной инициативе. И не зря. В суды ушли 619 административных дел.

Кстати, Роспотребнадзор в нескольких заседаниях выступил экспертом, а в четырех исках представлял интересы частных лиц.

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