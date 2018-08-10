Волгоградцы жалуются на коммунальщиков, продавцов техники и обуви
Многочисленные передачи на ТВ и ликбез от официальных органов не прошел зря. Потребитель стал грамотным и умеет отстоять свои права.
Многочисленные передачи на ТВ и ликбез от официальных органов не прошел зря. Потребитель стал грамотным и умеет отстоять свои права.
Правда, иногда продавцы по старинке пытаются нажиться на покупателе и не всегда честным образом. Только за полгода в отдел по защите прав потребителя поступило 1749 обращений от волгоградцев. Большинство жалуются на некачественные товары и продукты (637),
Проверки специалисты проводили как по жалобе волгоградцев, так и по собственной инициативе. И не зря. В суды ушли 619 административных дел.
Кстати, Роспотребнадзор в нескольких заседаниях выступил экспертом, а в четырех исках представлял интересы частных лиц.