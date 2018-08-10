Волгоградцы жалуются на коммунальщиков, продавцов техники и обуви

Правда, иногда продавцы по старинке пытаются нажиться на покупателе и не всегда честным образом. Только за полгода в отдел по защите прав потребителя поступило 1749 обращений от волгоградцев. Большинство жалуются на некачественные товары и продукты (637), по-прежнему шквал заявлений на коммунальщиков — на некачественные услуги. Много недовольных банками и прочими финансовыми организациями. В топ-пять также телефонные операторы. Выросло недовольство гостиничными услугами и обслуживанием и едой в кафе и ресторанов. Последнее связано с проведенным в Волгограде чемпионатом мира по футболу.