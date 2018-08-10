Денисова и Москалькова договорились оказывать помощь задержанным морякам

Источник: РИА "Новости"

Об этим пишут РИА Новости со ссылкой на страницу Денисовой в Facebook.

«Состоялся телефонный разговор с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг моряков судов “Норд” и “ЯМК — 0041”. Договорились о предоставлении им помощи», — написала Денисова.

О какой именно помощи идет речь, украинский омбудсмен не указала.

Ранее Денисова предлагала президенту Украины рассмотреть возможность обмена моряков российского судна на членов экипажа «ЯМК-0041».

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море судно «Норд», шедшее под флагом России, с 10 членами экипажа. Все они — керчане, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.