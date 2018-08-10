Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лисин анекдотом раскритиковал идею помощника Путина
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс?
Слуцкий близок к вылету из Лиги Европы. Главное о турнире
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Затравили в Сети: любовница мужа Лорак ответила критикам - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16:19 (мск), источник: РИА Крым

Денисова и Москалькова договорились оказывать помощь задержанным морякам

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Крым. Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой о предоставлении помощи морякам российского сейнера «Норд» и украинского «ЯМК-0041».

Источник: РИА "Новости"

Об этим пишут РИА Новости со ссылкой на страницу Денисовой в Facebook.

«Состоялся телефонный разговор с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг моряков судов “Норд” и “ЯМК — 0041”. Договорились о предоставлении им помощи», — написала Денисова.

О какой именно помощи идет речь, украинский омбудсмен не указала.

Ранее Денисова предлагала президенту Украины рассмотреть возможность обмена моряков российского судна на членов экипажа «ЯМК-0041».

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море судно «Норд», шедшее под флагом России, с 10 членами экипажа. Все они — керчане, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Все новости региона
 В море у берегов Алушты выловили утопленника
Без ларечников и с новым променадом: какой будет набережная Терешковой в Евпатории
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
ЦИК одобрила еще две заявки для пенсионного референдума
Медведь напал на человека в центре Архангельска
В выходные россияне увидят самый зрелищный звездопад
Необычное поведение тасманийского дьявола попало на видео
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь