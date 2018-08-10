Волгоградцам на День города подарят чистые улицы, обновленный подземный переход и Ивана Дорна

Источник: Комсомольская правда

10 августа глава администрации Волгограда Виталий Лихачев провел заседание оргкомитета по подготовке ко Дню города. Послушал подчиненных, что сделано, как идет работа, раздал указания.

Лихачев распорядился навести порядки в каждом уголке города: побелить деревья, покосить траву. По возможности завершить ремонты во дворах и на дорогах, где они сейчас ведутся.

— Люди должны прочувствовать, что День города — это праздник. Давайте подарим жителям новые дворы, сделаем их быстро и качественно, — акцентировал внимание подчиненных Виталий Лихачев.

Отдельно остановился на подземном пешеходном переходе у больницы Ильича в Краснооктябрьском районе, который сегодня разбит настолько, что туда страшно спускаться.

— Переход, конечно, сегодня в ужасном состоянии, и его срочно надо ремонтировать, — напомнил глава подчиненным.

Оказывается, работы там уже идут.

— Мы все ваши замечания и пожелания учли и до конца августа ремонт закончим, — заверил глава Краснооктябрьского района Иван Дронов.

Так что ко дню города у волгоградцев будет еще один подарок.

Обсудили и праздничное оформление города. На улицах Волгограда ко Дню города установят 400 поздравительных конструкций и 350 флагов. Разработали даже фирменный логотип к празднику — «Волгоград — город ярких людей». А еще по всему городу развесят баннеры, на которых будут фотографии самых талантливых волгоградских мальчишек и девчонок, а также творческие коллективы — гордость города. По такому случаю этим «звездочкам» накануне устроили настоящую фотосессию.

Подготовили к празднику и обширную программу — более ста мероприятий. А чтобы волгоградцы не пропустили важные фестивали и концерты, на остановках общественного транспорта разместят этот план мероприятий. Кроме того, впервые мэрия сделала интерактивную карту мероприятий, где можно навести на район и узнать какое мероприятие, где будет и во сколько. Напечатали и 10 тысяч буклетов с программой на День города, которые волонтеры будут раздавать горожанам и гостям на улицах города.