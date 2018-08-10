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16:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионерам компенсируют расходы при переезде с севера Иркутской области

Для этого по новому месту жительству надо подать заявление в ПФР.

Источник: Комсомольская правда

Есть льгота, но не все знают о ее существовании. В Иркутской области с начала 2018 года пополнили свой бюджет 157 пенсионеров и членов их семей, причем 125 из них уже получили существенные суммы — всего 1, 7 рублей. В прошлом году компенсации получили 196 северян. А ведь тех, кто перебирается из Бодайбо, Мамы, Киренска или Ербогачена «на материк», намного больше.

— Неработающие пенсионеры и члены семьи, находящиеся на их иждивении, при переезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другие регионы России, имеют право однократно получить компенсацию расходов, связанных с переездом, — объясняют в Управлении ПФР по Иркутской области.

Компенсации касаются расходов на проезд самого пенсионера и доставку его багажа весом до тонны. Оплатят и багаж тех, кто перезжает вместе с ним (если они, конечно, не работают).

Конечно, шиковать в этой ситуации никто будет. В ПФР обязаны рассчитать стоимость по кратчайшему маршруту: по железной дороге — в обычных купе и в плацкарте; по водному пути — в каютах III категории; в самолетах — эконом-классом (если нет возможности добраться иным путем или перелет дешевле, чем проезд по железной дороге); автобусами.

Но в любом случае речь идет о приличных суммах.

— Для получения компенсации, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства с заявлением о запросе пенсионного дела. После его поступления необходимо подать заявление о компенсации расходов на переезд, приложив документы, подтверждающие расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа.

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