Ветер остановил работу Керченской переправы

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий — усиление скорости ветра до 20 м/с», — предупреждает оператор.

В связи с этим, в «Морской дирекции» просят временно воздержаться от поездок на переправу до улучшения погоды.