Ветер остановил работу Керченской переправы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена
«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий — усиление скорости ветра до 20 м/с», — предупреждает оператор.
В связи с этим, в «Морской дирекции» просят временно воздержаться от поездок на переправу до улучшения погоды.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, паромные перевозки на Керченской переправе была возобновлены сегодня утром после более чем десяти часов простоя