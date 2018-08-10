Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Найден» пилот пропавшего малайзийского Boeing
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном
Недостроенные дома Urban Group взяли под охрану
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого: Кобзон
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Затравили в Сети: любовница мужа Лорак ответила критикам - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Пожар уничтожил знаменитую церковь в Карелии (фото и видео)
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16:02 (мск), источник: РИА Крым

Ветер остановил работу Керченской переправы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ухудшения погодных условий. Об этом рассказали в ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий — усиление скорости ветра до 20 м/с», — предупреждает оператор.

В связи с этим, в «Морской дирекции» просят временно воздержаться от поездок на переправу до улучшения погоды.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, паромные перевозки на Керченской переправе была возобновлены сегодня утром после более чем десяти часов простоя из-за непогоды и осуществлялась в течение дня по фактическим погодным условиям.

Все новости региона
 В море у берегов Алушты выловили утопленника
Без ларечников и с новым променадом: какой будет набережная Терешковой в Евпатории
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
ЦИК одобрила еще две заявки для пенсионного референдума
Медведь напал на человека в центре Архангельска
Успенская церковь XVIII века полностью сгорела в Карелии
Необычное поведение тасманийского дьявола попало на видео
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь