Олимпийская чемпионка Ирина Близнова проведет зарядку в День физкультурника
В субботу, 11 августа, Всероссийский день физкультурника в Самаре начнется с зарядки, которую проведет для всех желающих российская гандболистка,
В субботу, 11 августа, Всероссийский день физкультурника в Самаре начнется с зарядки, которую проведет для всех желающих российская гандболистка,
Напомним, что спортивные и интерактивные площадки на Второй очереди набережной реки Волги (от Маяковского до Полевого спуска) откроются для любителей спорта в 10:00, а в 10:20 на главной сцене (Чкаловский спуск) стартует акция «Зарядка с чемпионом». После разминки все желающие смогут сфотографироваться с именитой спортсменкой или взять автограф.
Различные региональные спортивные федерации и организации презентуют свои виды спорта, проведут
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На главной сцене (Чкаловский спуск) — выступление творческих коллективов и