Олимпийская чемпионка Ирина Близнова проведет зарядку в День физкультурника

Напомним, что спортивные и интерактивные площадки на Второй очереди набережной реки Волги (от Маяковского до Полевого спуска) откроются для любителей спорта в 10:00, а в 10:20 на главной сцене (Чкаловский спуск) стартует акция «Зарядка с чемпионом». После разминки все желающие смогут сфотографироваться с именитой спортсменкой или взять автограф.

Различные региональные спортивные федерации и организации презентуют свои виды спорта, проведут мастер-классы, покажут выступления атлетов. Можно будет узнать информацию о тренировках, попробовать свои силы, принять участие в соревнованиях и конкурсах, выиграв сувениры и призы. Предусмотрены зоны с бесплатными детскими аттракционами. Запланированы активности от танцевальных и музыкальных клубов, выставка славянской культуры, легкоатлетический забег, тестовое выполнение испытаний комплекса ГТО.

На мини-футбольных площадках состоится финал городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом», а на стритбольных (баскетбол 3 на 3) — соревнования «Оранжевый мяч». На территории пляжа будут представлены площадки по футболу, волейболу, теннису, экстремальным и силовым видам спорта, алтимат-фрисби (летающий диск). По Волге пройдет парусная регата. Учреждения здравоохранения региона предложат самарцам пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалистов.