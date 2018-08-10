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15:29 (мск), источник: Volga News

Олимпийская чемпионка Ирина Близнова проведет зарядку в День физкультурника

В субботу, 11 августа, Всероссийский день физкультурника в Самаре начнется с зарядки, которую проведет для всех желающих российская гандболистка, экс-гандболистка тольяттинской «Лады», игрок и капитан национальной сборной России, заслуженный мастер спорта России, чемпионка Олимпийских игр 2016 года, серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Ирина Близнова.

Напомним, что спортивные и интерактивные площадки на Второй очереди набережной реки Волги (от Маяковского до Полевого спуска) откроются для любителей спорта в 10:00, а в 10:20 на главной сцене (Чкаловский спуск) стартует акция «Зарядка с чемпионом». После разминки все желающие смогут сфотографироваться с именитой спортсменкой или взять автограф.

Различные региональные спортивные федерации и организации презентуют свои виды спорта, проведут мастер-классы, покажут выступления атлетов. Можно будет узнать информацию о тренировках, попробовать свои силы, принять участие в соревнованиях и конкурсах, выиграв сувениры и призы. Предусмотрены зоны с бесплатными детскими аттракционами. Запланированы активности от танцевальных и музыкальных клубов, выставка славянской культуры, легкоатлетический забег, тестовое выполнение испытаний комплекса ГТО.

На мини-футбольных площадках состоится финал городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом», а на стритбольных (баскетбол 3 на 3) — соревнования «Оранжевый мяч». На территории пляжа будут представлены площадки по футболу, волейболу, теннису, экстремальным и силовым видам спорта, алтимат-фрисби (летающий диск). По Волге пройдет парусная регата. Учреждения здравоохранения региона предложат самарцам пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалистов.

На главной сцене (Чкаловский спуск) — выступление творческих коллективов и мастер-классы, награждение заслуженных специалистов отрасли физкультуры и спорта Самарской области. Торжественная церемония открытия Дня физкультурника — в 11:00.

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