Карине Цуркан продлили арест — громкие факты «шпионского дела»
Карину Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Молдовы — адвокат прокомментировал ход рассмотрения дела после того, как суд продлил арест бывшей сотрудницы «Интер РАО».
Карину Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Молдовы — адвокат прокомментировал ход рассмотрения дела после того, как суд продлил арест бывшей сотрудницы «Интер РАО».
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Лефортовский суд Москвы в пятницу постановил продлить арест Карины Цуркан, бывшего члена правления компании «Интер РАО».
Строжайший гриф
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия и, как заявила судья Анна Антипова в оглашении решения инстанции, содержание под стражей продлено до 14 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме.
Цуркан, по словам ее адвоката Ивана Павлова, обвиняют в шпионаже в пользу Республики Молдова и передаче с 2004 года спецслужбам этой страны данных о российских энергетических компаниях.
По данным следствия, многократно тиражированных в российских, молдавских и румынских СМИ, в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». А конце сентября 2015 года Цуркан, как считает сторона обвинения, передала этот документ спецслужбе Молдовы.
При этом, как подчеркивает Иван Павлов, противоположная сторона процесса до сих пор не озвучила, где, как и при как обстоятельствах состоялась передача сведений. По мнению юриста, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют государственную тайну. Цуркан же свою вину отрицает.
Адвокат: доказательств нет
«Нет никаких документов, свидетельствующих о том, что Карина совершала
По его словам, обычно при рассмотрении дел о шпионаже адвокатам дают возможность ознакомиться с секретными документами следствия. Защитники при этом не могут разглашать полученные сведения.
По словам Павлова, его подзащитная трижды давала показания, в которых она указала, что не признает свою вину. После того, как защита Цуркан вошла в дело, никаких следственных мероприятий с ней не проводилось. Как отметил Павлов, защита будет добиваться освобождения обвиняемой.
«Мы также будем добиваться прекращения уголовного дела против нее», — добавил Павлов.
Также, защита направила кассационную жалобу на арест Цуркан.
Павлов добавил, что также не решился вопрос о питании фигурантки дела. Цуркан — вегетарианка и не может нормально питаться в СИЗО.
Дело Каринs Цуркан маркировано грифом «совершенно секретно», следовательно, о фабуле всего произошедшего и пресса, и общественность могут еще долго не получить исчерпывающие сведения. Пока же из публикаций в российских СМИ известно, что Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014—2015 годах.
В открытых публикациях есть информация и о том, что ФСБ подозревает женщину в «сливе» румынской стороне, то есть, одному из