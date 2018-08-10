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15:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Чикаго по реке проплыли более 60 тысяч резиновых уточек

Это не авария, а ежегодное соревнование.

В Чикаго прошел 13-й ежегодный заплыв резиновых уток Ducky Derby. В рамках мероприятия с моста Вабаш в реку были запущены более 60 тысяч желтых резиновых уточек.

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Мероприятие носит благотворительный характер. В течение года любой желающий может за 5 долларов купить уточку на сайте проекта, сделав таким образом пожертвование на поддержку более 23 000 спортсменов, участвующих в специальной Олимпиаде в Иллинойсе.

Согласно официальным данным, в этом году было раскуплено 60 286 желтых уточек, которые и приняли участие в «заплыве».

Кстати, посоревноваться было за что. За первые три места владельцам уток-победителей достались новый внедорожник, 2500 долларов и недельный отпуск по системе «все включено» в Мексике.

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