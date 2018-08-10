В Чикаго по реке проплыли более 60 тысяч резиновых уточек
Это не авария, а ежегодное соревнование.
Это не авария, а ежегодное соревнование.
В Чикаго прошел 13-й ежегодный заплыв резиновых уток Ducky Derby. В рамках мероприятия с моста Вабаш в реку были запущены более 60 тысяч желтых резиновых уточек.
Мероприятие носит благотворительный характер. В течение года любой желающий может за 5 долларов купить уточку на сайте проекта, сделав таким образом пожертвование на поддержку более 23 000 спортсменов, участвующих в специальной Олимпиаде в Иллинойсе.
Кстати, посоревноваться было за что. За первые три места владельцам