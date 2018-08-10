Два крымских пляжа вошли в десятку лучших в России

«Два крымских пляжа включены в десятку лучших в России… Так, первые две позиции в рейтинге заняли Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии. Основными критериями выбора стали чистота морской воды, наличие оборудования и удобств, а также службы спасателей», — сообщили в минкурортов республики Крым, ссылаясь на рейтинг ТурСтат.

На пляже в Ялте в текущем году был введен пляжный патруль, когда матросы-спасатели не только следят за безопасным отдыхом на воде, но и патрулируют пляжи на предмет общественного порядка. 700-метровый феодосийский «Золотой пляж» благоустроен, за безопасное нахождение на пляже отвечают восемь матросов-спасателей, медицинские работники, а общее количество сотрудников достигает 140 человек, среди них есть даже садовники, отметили в минкурортов.

«Массандровский и Золотой пляжи давно известны как в Крыму, так и за его пределами как образцы ответственного отношения к отдыху туристов. Здесь предоставляются не только все необходимые по нормам услуги, но и обеспечивается внимательное отношение к каждому гостю», — приводит слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко пресс-служба.