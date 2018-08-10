Два крымских пляжа вошли в десятку лучших в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА новости. Два пляжа в Крыму — в Ялте и Феодосии — вошли в десятку лучших в России согласно рейтингу аналитического агентства ТурСтат, сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА новости. Два пляжа в Крыму — в Ялте и Феодосии — вошли в десятку лучших в России согласно рейтингу аналитического агентства ТурСтат, сообщила
«Два крымских пляжа включены в десятку лучших в России… Так, первые две позиции в рейтинге заняли Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии. Основными критериями выбора стали чистота морской воды, наличие оборудования и удобств, а также службы спасателей», — сообщили в минкурортов республики Крым, ссылаясь на рейтинг ТурСтат.
На пляже в Ялте в текущем году был введен пляжный патруль, когда
«Массандровский и Золотой пляжи давно известны как в Крыму, так и за его пределами как образцы ответственного отношения к отдыху туристов. Здесь предоставляются не только все необходимые по нормам услуги, но и обеспечивается внимательное отношение к каждому гостю», — приводит слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко
В топ-10 пляжей России, по данным ТурСтата, вошли «Массандровский пляж» в Ялте и «Золотой пляж» в Феодосии. Далее идут пляж в Джемете (Анапа), Суджукская коса (Цемесская бухта, Новороссийск), пляж «Имеретинский» (Сочи), Куршская коса (Лесной, Калининградская область), Долгая коса (Должанская, Ейский район, Краснодарский край), «Шаморовский пляж» (Лазурная бухта, Владивосток), «Посольский сор» (Байкал) и пляж «Янтарный» (Калининградская область).