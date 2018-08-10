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16:03 (мск), источник: РИА Новости

Два крымских пляжа вошли в десятку лучших в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА новости. Два пляжа в Крыму — в Ялте и Феодосии — вошли в десятку лучших в России согласно рейтингу аналитического агентства ТурСтат, сообщила пресс-служба крымского министерства курортов и туризма.

«Два крымских пляжа включены в десятку лучших в России… Так, первые две позиции в рейтинге заняли Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии. Основными критериями выбора стали чистота морской воды, наличие оборудования и удобств, а также службы спасателей», — сообщили в минкурортов республики Крым, ссылаясь на рейтинг ТурСтат.

На пляже в Ялте в текущем году был введен пляжный патруль, когда матросы-спасатели не только следят за безопасным отдыхом на воде, но и патрулируют пляжи на предмет общественного порядка. 700-метровый феодосийский «Золотой пляж» благоустроен, за безопасное нахождение на пляже отвечают восемь матросов-спасателей, медицинские работники, а общее количество сотрудников достигает 140 человек, среди них есть даже садовники, отметили в минкурортов.

«Массандровский и Золотой пляжи давно известны как в Крыму, так и за его пределами как образцы ответственного отношения к отдыху туристов. Здесь предоставляются не только все необходимые по нормам услуги, но и обеспечивается внимательное отношение к каждому гостю», — приводит слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко пресс-служба.

В топ-10 пляжей России, по данным ТурСтата, вошли «Массандровский пляж» в Ялте и «Золотой пляж» в Феодосии. Далее идут пляж в Джемете (Анапа), Суджукская коса (Цемесская бухта, Новороссийск), пляж «Имеретинский» (Сочи), Куршская коса (Лесной, Калининградская область), Долгая коса (Должанская, Ейский район, Краснодарский край), «Шаморовский пляж» (Лазурная бухта, Владивосток), «Посольский сор» (Байкал) и пляж «Янтарный» (Калининградская область).

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