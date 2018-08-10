Между Междуреченском и Переволоками на трассе М-5 организовано реверсивное движение
Это связано с ремонтными работами на данном участке трассы.
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Это связано с ремонтными работами на данном участке трассы.
Как сообщает ФКУ «Поволжуправтодор» — на участке с 927 по 943 км трассы М-5 идет ремонт дорожного покрытия. По этой причине принято решение об организации реверсивного движения автотранспорта.
Подрядчик предупреждает автовладельцев, что в выходные дни здесь возможно затруднение движения транспорта и просит заранее планировать маршрут поездки, учитывая данную информацию.