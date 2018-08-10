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16:46 (мск), источник: Newsroom24.ru

Борский ТЦ «Триумф» не прошел проверку на пожарную безопасность

Торговый центр закрыт на неопределенный срок.

Источник: Newsroom24.ru

Эксплуатация помещений торгового центра «Триумф» на Бору приостановлена на неопределенный срок из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.

Согласно информации, в помещениях торгового центра выявлена неисправность системы автоматической пожарной сигнализации. В нескольких торговых павильонах отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре и система внутреннего противопожарного водопровода.

По решению Борского городского суда, деятельность по эксплуатации помещений торгового центра «Триумф» запрещена до устранения выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что нарушения пожарной безопасности выявлены в десяти школах Чкаловского района.

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