Борский ТЦ «Триумф» не прошел проверку на пожарную безопасность

Эксплуатация помещений торгового центра «Триумф» на Бору приостановлена на неопределенный срок из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.



Согласно информации, в помещениях торгового центра выявлена неисправность системы автоматической пожарной сигнализации. В нескольких торговых павильонах отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре и система внутреннего противопожарного водопровода.



По решению Борского городского суда, деятельность по эксплуатации помещений торгового центра «Триумф» запрещена до устранения выявленных нарушений.



Ранее сообщалось, что нарушения пожарной безопасности выявлены в десяти школах Чкаловского района.