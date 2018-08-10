Борский ТЦ «Триумф» не прошел проверку на пожарную безопасность
Торговый центр закрыт на неопределенный срок.
Торговый центр закрыт на неопределенный срок.
Эксплуатация помещений торгового центра «Триумф» на Бору приостановлена на неопределенный срок
Согласно информации, в помещениях торгового центра выявлена неисправность системы автоматической пожарной сигнализации. В нескольких торговых павильонах отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре и система внутреннего противопожарного водопровода.
По решению Борского городского суда, деятельность по эксплуатации помещений торгового центра «Триумф» запрещена до устранения выявленных нарушений.
Ранее сообщалось, что нарушения пожарной безопасности выявлены в десяти школах Чкаловского района.