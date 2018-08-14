Свято‑Троицкая Сергиева Лавра: 11 интересных фактов

Датой основания монастыря считают 11 августа 1337 года, когда преподобный Сергий Радонежский, а тогда отрок Варфоломей, пришел на гору Маковец. Обозреватель РИАМО собрала 11 интересных фактов из истории обители.
В современной России всего две Лавры —
Русские цари неоднократно бывали в Лавре в качестве паломников. Иван Грозный был крещен в
Чудеса исцеления, по свидетельствам верующих, совершались в Лавре множество раз. Одним из самых известных чудес является исцеление молодой крестьянки из Тверской губернии Ирины Фомичевой 20 марта 1909 года, которое было засвидетельствовано Духовным Собором Лавры. На следующий день после венчания у женщины отнялись ноги. Доктора признали болезнь неизлечимой, и муж оставил ее. В 1909 году Ирина приехала в Лавру и ежедневно ползала на четвереньках к Троицкому собору, где хранятся мощи Сергия Радонежского. Накануне Лазаревой Субботы, после всенощной, она ползла к мощам и вдруг почувствовала «особенное расслабление во всем теле», «треск костей» и «растяжение жил». Приложившись к мощам Преподобного, крестьянка встала на колени, ее окропили святой водой и отвели в сторону, где она уже встала на ноги. К мощам святого Сергия в Лавре каждый день стоит очередь из паломников, которая начинается с улицы.
Самый большой действующий колокол России находится на 88-метровой колокольне
Лавру ежегодно посещает около 300 тысяч туристов, а самые многочисленные из них — китайцы. Гости из КНР стали «туристами номер 1» в монастыре в последние несколько лет. Если еще пять лет назад в Лавру чаще всего приезжали туристы из Германии, Испании и Франции, то в настоящее время около трети всех туристов приезжают из Китая. Причем около 20% китайских туристов предпочитают посещать Лавру самостоятельно, а не с групповыми турами. В обители замечают, что гости из КНР с большим интересом гуляют по территории, покупают православную литературу и сувениры.
Знаменитая лаврская медовая коврижка известна далеко за пределами монастыря. Коврижка готовится из пряничного теста по старинным рецептам, которые сохранили монахи. Основа теста — мед, благодаря которому коврижка очень долго сохраняет свой замечательный вкус и аромат. Именно медовые коврижки и квас чаще всего увозят из Лавры туристы и паломники. Ассортимент продукции в трапезных и кафе Лавры разнообразен. Большим спросом пользуется бездрожжевой хлеб: Сергиевский ржаной, Бородинский и Келарский хлеб с черносливом и орехами. Братия трапезничает отдельно от мирян, в большой трапезной, находящейся внизу храма в честь Преподобного Сергия Радонежского. Этот храм так и называют — трапезный. Здесь же находится и монастырская кухня.
Братия Лавры насчитывает около 200 монахов. Их жизнь скрыта от глаз мирян. «Братская» часть отделена от «туристической» оградой, на входе стоит дежурный. «Новоначальные» послушники Лавры живут в общей келье, но в основном у каждого монаха есть отдельная келья. Самому старшему из братии — за 80 лет, самому младшему — 25. Примерно 70% братии, помимо семинарии, имеют светское образование:
В Петропавловском храме Лавры, который находится за территорией монастыря, многие годы проводится ритуал изгнания злых духов, или «отчитка». Чин совершает знаменитый архимандрит Герман (Чесноков), имя которого известно далеко за пределами Лавры. Отца Германа многие называют старцем, приезжают послушать его проповедь и привозят больных родственников из самых отдаленных уголков России. Люди свидетельствуют о чудесах исцеления, а проповеди отца Германа называют невероятно сильными и мощными. На сайте Лавры отмечается, что на проведение чина отчитки желательно получить благословение своего духовного отца или авторитетного и опытного священника, который может сказать, действительно ли в этом есть нужда. Перед отчиткой необходимо исповедаться.
Лучший вид на Лавру открывается с Блинной горы, которая находится в центре Сергиева Посада. «Блинной» гору прозвали еще до революции. Раньше на этом месте располагался Блинный двор, где в лавках и трактирах продавали вкуснейшие «троицкие блины». В советские годы «Блинный двор» ликвидировали, потом там была барахолка, после проводили городские мероприятия. Сейчас на месте блинных лавок разбиты клумбы и оборудована смотровая площадка. Еще один красивый панорамный вид на Лавру открывается с улицы Андрея Рублева, где расположена живописная колоннада.