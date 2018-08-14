Свято‑Троицкая Сергиева Лавра: 11 интересных фактов

Датой основания монастыря считают 11 августа 1337 года, когда преподобный Сергий Радонежский, а тогда отрок Варфоломей, пришел на гору Маковец. Обозреватель РИАМО собрала 11 интересных фактов из истории обители.

Титул Лавры

Источник: РИА "Новости"

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В современной России всего две Лавры — Троице-Сергиева в Подмосковье и Александро-Невская в Санкт-Петербурге. Почетный титул Лавры крупнейший православный мужской монастырь России получил по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году. На Руси до этого такой титул имела только Киево-Печерская Лавра в Киеве. Лаврами (в переводе с греческого — «городская улица», «многолюдный монастырь») в V—VI вв. в Палестине назывались монастыри, огражденные стенами от нападений со стороны кочевников.

Паломничество царей

Русские цари неоднократно бывали в Лавре в качестве паломников. Иван Грозный был крещен в Троице-Сергиевой Лавре и не раз отправлялся в паломничество в обитель. Юный Петр I также часто посещал Лавру. Императрица Елизавета Петровна ходила в Троице-Сергиеву Лавру на богомолье пешком из Москвы. Правда, делала она это необычным способом: в день она проходила всего 2−3 версты (чуть больше 2−3 километров), после чего отправлялась в карете обратно во дворец.

На следующий день карета привозила ее к тому месту, где она закончила путь, и Елизавета проходила еще несколько верст. Таким образом, путь к Лавре занимал несколько месяцев.

Исцеление крестьянки Фомичевой

Источник: РИА "Новости"

Чудеса исцеления, по свидетельствам верующих, совершались в Лавре множество раз. Одним из самых известных чудес является исцеление молодой крестьянки из Тверской губернии Ирины Фомичевой 20 марта 1909 года, которое было засвидетельствовано Духовным Собором Лавры. На следующий день после венчания у женщины отнялись ноги. Доктора признали болезнь неизлечимой, и муж оставил ее. В 1909 году Ирина приехала в Лавру и ежедневно ползала на четвереньках к Троицкому собору, где хранятся мощи Сергия Радонежского. Накануне Лазаревой Субботы, после всенощной, она ползла к мощам и вдруг почувствовала «особенное расслабление во всем теле», «треск костей» и «растяжение жил». Приложившись к мощам Преподобного, крестьянка встала на колени, ее окропили святой водой и отвели в сторону, где она уже встала на ноги. К мощам святого Сергия в Лавре каждый день стоит очередь из паломников, которая начинается с улицы.

Самый большой Царь-колокол

Самый большой действующий колокол России находится на 88-метровой колокольне Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Его предшественник был отлит для Лавры по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1748 году и весил около 65 тонн, его поднимали на звонницу силами более 300 человек. В 1930 году во время советской антирелигиозной кампании с лаврской звонницы сбросили около 20 колоколов, в том числе и Царь-колокол, который вернулся на колокольню только в 2004 году. Новый 72-тонный колокол отлили на Балтийском судостроительном заводе Санкт-Петербурга и доставили в Сергиев Посад на специальном автопоезде. Поднимали «Царя» при помощи специального строительного крана. Впервые голос нового «Царь-колокола» верующие услышали в праздник Святой Троицы 30 мая 2004 года. Так был воссоздан набор всех больших благовестных колоколов Лавры, почти утраченный в 1930 году.

Подземные ходы

Источник: РИА "Новости"

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Троице-Сергиева Лавра неоднократно подвергалась набегам, поэтому вопрос существования подземных ходов не вызывает сомнения у ученых. Про подземные ходы, которые вели в хотьковский Покровский монастырь, пустынь Святого Духа Параклита, Гефсиманский и Черниговский скиты разговоры ведутся до сих пор. Есть свидетельство, что эти подземные ходы были такой ширины и высоты, что проехать по ним можно было чуть ли не на конной тройке. В разных источниках упоминается о том, что подземными ходами пользовались во время Великой Отечественной войны. Неоднократные провалы грунта в окрестностях Лавры, обнажавшие кирпичные кладки, также указывают на существование подземных ходов. Несмотря на многие свидетельства и доказательства, работ по их поиску и расчистке не проводилось.

Китайцы в Лавре

Лавру ежегодно посещает около 300 тысяч туристов, а самые многочисленные из них — китайцы. Гости из КНР стали «туристами номер 1» в монастыре в последние несколько лет. Если еще пять лет назад в Лавру чаще всего приезжали туристы из Германии, Испании и Франции, то в настоящее время около трети всех туристов приезжают из Китая. Причем около 20% китайских туристов предпочитают посещать Лавру самостоятельно, а не с групповыми турами. В обители замечают, что гости из КНР с большим интересом гуляют по территории, покупают православную литературу и сувениры.

Монастырская коврижка

Источник: РИА "Новости"

Знаменитая лаврская медовая коврижка известна далеко за пределами монастыря. Коврижка готовится из пряничного теста по старинным рецептам, которые сохранили монахи. Основа теста — мед, благодаря которому коврижка очень долго сохраняет свой замечательный вкус и аромат. Именно медовые коврижки и квас чаще всего увозят из Лавры туристы и паломники. Ассортимент продукции в трапезных и кафе Лавры разнообразен. Большим спросом пользуется бездрожжевой хлеб: Сергиевский ржаной, Бородинский и Келарский хлеб с черносливом и орехами. Братия трапезничает отдельно от мирян, в большой трапезной, находящейся внизу храма в честь Преподобного Сергия Радонежского. Этот храм так и называют — трапезный. Здесь же находится и монастырская кухня.

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Братия Лавры

Братия Лавры насчитывает около 200 монахов. Их жизнь скрыта от глаз мирян. «Братская» часть отделена от «туристической» оградой, на входе стоит дежурный. «Новоначальные» послушники Лавры живут в общей келье, но в основном у каждого монаха есть отдельная келья. Самому старшему из братии — за 80 лет, самому младшему — 25. Примерно 70% братии, помимо семинарии, имеют светское образование: средне-специальное или высшее. В монашестве существует своя иерархия: послушник, инок, монах, иеродиакон, иеромонах, и переступить какую-то стадию невозможно.

Отчитка отца Германа

В Петропавловском храме Лавры, который находится за территорией монастыря, многие годы проводится ритуал изгнания злых духов, или «отчитка». Чин совершает знаменитый архимандрит Герман (Чесноков), имя которого известно далеко за пределами Лавры. Отца Германа многие называют старцем, приезжают послушать его проповедь и привозят больных родственников из самых отдаленных уголков России. Люди свидетельствуют о чудесах исцеления, а проповеди отца Германа называют невероятно сильными и мощными. На сайте Лавры отмечается, что на проведение чина отчитки желательно получить благословение своего духовного отца или авторитетного и опытного священника, который может сказать, действительно ли в этом есть нужда. Перед отчиткой необходимо исповедаться.

Подворье в Антарктике

Источник: AP 2018

Троице-Сергиева Лавра имеет несколько подворий, в их числе — деревянная церковь Святой Троицы в Антарктике, которая находится на острове Ватерлоо, недалеко от российской полярной станции Беллинсгаузен. Храм был освящен в 2004 году епископом Сергиево-Посадским Феогностом, деревянный сруб из кедра и лиственницы доставили с Алтая, а иконы для иконостаса выполнили дмитровские иконописцы. Идея создания храма принадлежит Патриарху Алексию Второму и главе Российской антарктической экспедиции Валерию Лукину. Первым настоятелем стал насельник Троице-Сергиевой Лавры — иеромонах Каллистрат.

Лучшие виды на Лавру