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16:00 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска закупает к зиме соль и песок

Омские дорожники объявили о начале подготовки к зимнему сезону. Как сообщили в мэрии, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ищет поставщиков соли и песка. Так, учреждение планирует закупить около 60 тысяч тонн речного песка и 4,5 тысячи тонн соли.

Источник: Агентство «Москва»

«В целом, на зиму нужно порядка 65 тысяч тонн песко-соляной смеси, чтобы устойчиво и стабильно пройти предстоящий зимний период. По опыту прошлых лет это зависит от погодных условий, которые складываются в зимний период: чем больше будет снегопадов — тем больше расход песка», — сообщил начальник отдела материально-технического снабжения «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Виктор Чижмак.

Как сообщили в мэрии, поставщиков определят в августе-начале сентября, после чего начнут завозить материалы. Муниципальные дорожники намерены уже к 30 сентября завести в полном объеме на дорожно-эксплуатационные участки всех округов города.

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