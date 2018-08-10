Мэрия Омска закупает к зиме соль и песок

«В целом, на зиму нужно порядка 65 тысяч тонн песко-соляной смеси, чтобы устойчиво и стабильно пройти предстоящий зимний период. По опыту прошлых лет это зависит от погодных условий, которые складываются в зимний период: чем больше будет снегопадов — тем больше расход песка», — сообщил начальник отдела материально-технического снабжения «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Виктор Чижмак.