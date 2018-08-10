В Самаре предложили увеличить количество автобусов № 79 и продлить их маршрут

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Прибрежный, который находится в Красноглинском районе Самары, пожаловались на нехватку муниципальных автобусов. На данный момент туда ходят только два муниципальных автобуса № 79 и четыре межмуниципальных автобуса № 447. Стоимость проезда в последних составляет 80 рублей, а в автобусе № 79 — 25 рублей, поэтому спрос на него достаточно большой. В связи с этим жители поселка попросили городские власти увеличить количество автобусов на этом маршруте. В ответ на это в департаменте транспорта пообещали рассмотреть и проработать данный вопрос.

Также жители предложили продлить маршрут автобуса № 79, который сейчас ходит от Борбошиной поляны до поселка Прибрежный, до села Задельное. Однако, по словам представителей департамента городского хозяйства и экологии, на данный момент сделать это невозможно, поскольку на этом участке нет нормальной дороги.

— Ремонт дороги от Прибрежного до Задельного запланирован на 2019 год. После того, как мы приведем дорогу в порядок, по ней можно будет запускать общественный транспорт, — рассказал заместитель главы департамента городского хозяйства и экологии Игорь Сапрыкин.