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16:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде побит 43-летний рекорд температуры

В четверг, 9 августа, в Калининграде был побит рекорд максимальной температуры, державшийся с 1975 года.

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Источник: Комсомольская правда

По данным портала «Погода и климат», воздух в нашем городе прогрелся до +31,8 градуса. Это на 0,5 градуса больше, чем было 43 года назад и теперь является новым рекордом для даты 9 августа в Калининграде.

Отметим, что 30-градусную отметку температура нынешним летом превысила уже 6 раз. Ну, а максимальным значением для Калининграда по-прежнему остаются +36,5 градуса. Так жарко у нас было 10 августа 1992 года.

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