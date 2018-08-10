В Калининграде побит 43-летний рекорд температуры
В четверг, 9 августа, в Калининграде был побит рекорд максимальной температуры, державшийся с 1975 года.
В четверг, 9 августа, в Калининграде был побит рекорд максимальной температуры, державшийся с 1975 года.
По данным портала «Погода и климат», воздух в нашем городе прогрелся до +31,8 градуса. Это на 0,5 градуса больше, чем было 43 года назад и теперь является новым рекордом для даты 9 августа в Калининграде.
Отметим, что 30-градусную отметку температура нынешним летом превысила уже 6 раз. Ну, а максимальным значением для Калининграда