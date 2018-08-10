Штормовое предупреждение объявлено сразу в 7 регионах Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Утром и днем 11 августа местами по Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, в течение суток местами пыльная буря, усиление
Вероятность шторма 90−95%.
11 августа в Костанайской области ожидаются местами гроза,
Вероятность шторма 90−95%.
11 августа в
В городе Петропавловске 11 августа ожидается
Вероятность шторма 90−95%.
12 августа в Жамбылской области ожидается местами сильный дождь, днем 11-го, сутки 12 августа гроза, возможен град, 12 августа шквал, туман. Ветер
В Таразе днем 11-го, сутки 12 августа ожидается временами гроза, возможен град, 12 августа шквал. Ветер
Вероятность шторма 80−90%.
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11 августа ночью в Актюбинской области местами ожидается гроза.
В Актобе днем 11 августа ожидаются порывы
Вероятность шторма 85−90%.