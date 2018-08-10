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16:42 (мск), источник: Kazinform

Штормовое предупреждение объявлено сразу в 7 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

Утром и днем 11 августа местами по Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, в течение суток местами пыльная буря, усиление северо-западного ветра ночью местами, днем на большей части 15−20 м/с, местами 25 м/с.

Вероятность шторма 90−95%.

11 августа в Костанайской области ожидаются местами гроза, северо-западный ветер 15−20 м/с с порывами до 25 м/с.

Вероятность шторма 90−95%.

11 августа в Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер ночью, местами 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, местами 25 м/с. Местами гроза, шквал. Днем местами сильный дождь, возможен град.

В городе Петропавловске 11 августа ожидается северо-западный ветер 15−20 м/с. Днем гроза, шквал, возможен град.

Вероятность шторма 90−95%.

12 августа в Жамбылской области ожидается местами сильный дождь, днем 11-го, сутки 12 августа гроза, возможен град, 12 августа шквал, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, местами 15−20 м/с.

В Таразе днем 11-го, сутки 12 августа ожидается временами гроза, возможен град, 12 августа шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, порывы 15−20 м/с.

Вероятность шторма 80−90%.

12—13 августа на горных реках ВКО и 12 августа Алматинской и Жамбылской областей в связи с прогнозом дождей, местами сильных, возможны подъемы уровней воды.

11 августа ночью в Актюбинской области местами ожидается гроза.

В Актобе днем 11 августа ожидаются порывы северо-западного ветра 18 м/с.

Вероятность шторма 85−90%.

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