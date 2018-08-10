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16:33 (мск), источник: ИА REGNUM

Студенты из Оксфорда прошли стажировку в Пермском университете

Кроме практики по научной программе, вуз организовал спортивные и культурные мероприятия.

Источник: Reuters

Двадцать пять студентов Оксфордского университета (Великобритания) прошли шестинедельную стажировку в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), сообщает 10 августа пресс-служба вуза.

Британские студенты работали с учёными физического, химического и биологического факультетов ПГНИУ: физики изучали основы гидродинамики и осваивали методы компьютерного моделирования, биологи изучали биодеградацию загрязнителей с помощью микроорганизмов и влияние наночастиц металлов на бактерии, а химики проводили исследования биологически-активных соединений.

«Летние школы — это в первую очередь возможность для качественно новых научных исследований. С другой стороны — это и шанс открыть для себя другую страну. Помимо разнообразных культурных мероприятий — походов в театры, музеи и на фестивали, — ребята получили уникальный жизненный опыт — от проживания в общежитии до мастер-классов по национальной кухне», — рассказал начальник управления международных связей вуза Игорь Каджая.

Отмечается, что мероприятие стало возможным благодаря подписанному в мае 2018 года меморандуму о взаимопонимании между ректором ПГНИУ Игорем Макарихиным и проректором по развитию и внешним вопросам Оксфордского университета доктором Робертом Истоном. Соглашение открыло возможности для стажировок в Перми иностранных аспирантов, изучающих историю, политологию, русский язык и литературу. Благодаря дружбе университетов Пермь и Оксфорд стали городами-побратимами.

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