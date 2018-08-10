В «Артеке» открылась смена Института Пушкина по русскому языку

Источник: РИА "Новости"

Участниками смены стали 150 детей из 19 стран Азии, Европы и Северной Америки. В программе смены — занятия по русскому языку, риторике, краеведению, игры и народные танцы. Заниматься с детьми будут лучшие преподаватели Института Пушкина и волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире», которые будут знакомить детей с российской культурой.

В «Артеке» рассказали, что отбор иностранных школьников на профильную смену по русскому языку проводился по итогам международного онлайн-конкурса, организованного Институтом Пушкина.

«Дети из Армении, Великобритании, Италии, Испании, Канады, Китая, Кореи, Киргизии, Норвегии, Сирии, Франции и других стран записывали видео с презентациями своих команд, декламацией стихотворений и просто рассказами об известных в их странах деятелях русской культуры. Образовательная программа Института Пушкина разработана специально для профильной смены в “Артеке” с учетом уровня знаний русского языка каждого ребенка», — отметили в пресс-службе.

По словам директора МДЦ Алексея Каспржака, благодаря партнерству с Институтом русского языка имени Пушкина, «Артек» стал центром притяжения всех детей, которые интересуются русской культурой и языком.

«Импульс детской дипломатии в “Артеке” наполняется миссией продвижения русской культуры. И иностранным ребятам это нравится: они с удовольствием впитывают в себя знания о нашей стране, участвуют в экскурсиях, дегустируют традиционные блины. После смены, уезжая в свою страну, каждый ребенок продолжает ощущать себя артековцем и на всю жизнь проносит любовь к нашей стране», — подчеркнул Каспржак.

Со своей стороны ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая в преддверии смены напомнила, что это уже вторая такая смена в «Артеке».

«Для многих ребят — это первая поездка в Россию, и мы надеемся, что наша смена подарит школьникам неповторимый опыт знакомства с Крымом и даст уникальную возможность изучения русского языка и культуры с лучшими педагогами Института Пушкина и послами русского языка», — отметила она.