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16:23 (мск), источник: РИА Крым

В «Артеке» открылась смена Института Пушкина по русскому языку

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В пятницу, 10 августа, в международном детском центре «Артек» открылась профильная смена по русскому языку для зарубежных школьников, которая проводится в партнерстве с Государственным институтом русского языка имени Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.

Источник: РИА "Новости"

Участниками смены стали 150 детей из 19 стран Азии, Европы и Северной Америки. В программе смены — занятия по русскому языку, риторике, краеведению, игры и народные танцы. Заниматься с детьми будут лучшие преподаватели Института Пушкина и волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире», которые будут знакомить детей с российской культурой.

В «Артеке» рассказали, что отбор иностранных школьников на профильную смену по русскому языку проводился по итогам международного онлайн-конкурса, организованного Институтом Пушкина.

«Дети из Армении, Великобритании, Италии, Испании, Канады, Китая, Кореи, Киргизии, Норвегии, Сирии, Франции и других стран записывали видео с презентациями своих команд, декламацией стихотворений и просто рассказами об известных в их странах деятелях русской культуры. Образовательная программа Института Пушкина разработана специально для профильной смены в “Артеке” с учетом уровня знаний русского языка каждого ребенка», — отметили в пресс-службе.

По словам директора МДЦ Алексея Каспржака, благодаря партнерству с Институтом русского языка имени Пушкина, «Артек» стал центром притяжения всех детей, которые интересуются русской культурой и языком.

«Импульс детской дипломатии в “Артеке” наполняется миссией продвижения русской культуры. И иностранным ребятам это нравится: они с удовольствием впитывают в себя знания о нашей стране, участвуют в экскурсиях, дегустируют традиционные блины. После смены, уезжая в свою страну, каждый ребенок продолжает ощущать себя артековцем и на всю жизнь проносит любовь к нашей стране», — подчеркнул Каспржак.

Со своей стороны ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая в преддверии смены напомнила, что это уже вторая такая смена в «Артеке».

«Для многих ребят — это первая поездка в Россию, и мы надеемся, что наша смена подарит школьникам неповторимый опыт знакомства с Крымом и даст уникальную возможность изучения русского языка и культуры с лучшими педагогами Института Пушкина и послами русского языка», — отметила она.

«Послы русского языка в мире» — международная волонтерская программа, инициированная Государственным институтом русского языка имени Пушкина. Она нацелена на популяризацию русского языка, культуры и литературы за рубежом и в России, развитие и укрепление партнерских связей межвузовского и международного характера, организацию диалога культур. Программа предусматривает возможности для стажировок студентов и аспирантов в формате образовательно-просветительских экспедиций в зарубежные страны и регионы России. Перед направлением в образовательно-просветительские экспедиции волонтеры проходят серьезный конкурсный отбор и основательную подготовку в Институте Пушкина.

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