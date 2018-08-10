Проект «Концессий водоснабжения» признали лучшим в регионе

Проект ООО «Концессии водоснабжения» «Чистой воды искусство» занял первое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива».

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. Впереди у «Концессий водоснабжения» — еще и федеральный этап конкурса. Победители в нем будут определены на основании экспертных оценок по критериям, указанным в конкурсной документации. Экспертный совет Всероссийской премии «МедиаТЭК» возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, заместитель Руководителя Администрации Президента России. В состав Экспертного совета входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК.

На «МедиаТЭК-2018» принимались проекты, реализованные в период с 1 сентября 2017 года по 20 августа 2018 года. У Музея историй чистой воды «Фильтры», созданного «Концессиями водоснабжения», таких мероприятий оказалось сразу несколько: акция «Закрой люк — спаси ребенка!», проект-выставка «Банка данных», создание книжки-раскраски для детей «Как устроен водопровод», общегородской конкурс школьный сочинений «Берегите воду!» и самый крупный проект 2018 года — интерактивный театральный проект «Белое платье» о восстановлении разрушенного Сталинграда.

Все эти мероприятия — лишь малая часть большого проекта «Чистой воды искусство», попавшая на конкурс «МедиаТЭК-2018». В 2015 году Музея историй чистой воды «Фильтры» начал серию взаимосвязанных проектов творческой направленности с активным вовлечением горожан. Общие принципы мероприятий — участие волонтеров, участие сотрудников компании и наличие художественной составляющей.

Среди крупных ранее реализованных этапов проекта «Чистой воды искусство» периода 2016−2017 гг. были реализованы следующие мероприятия: