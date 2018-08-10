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16:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

Проект «Концессий водоснабжения» признали лучшим в регионе

Подведены итоги регионального тура Четвертого Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2018».

Проект ООО «Концессии водоснабжения» «Чистой воды искусство» занял первое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива».

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. Впереди у «Концессий водоснабжения» — еще и федеральный этап конкурса. Победители в нем будут определены на основании экспертных оценок по критериям, указанным в конкурсной документации. Экспертный совет Всероссийской премии «МедиаТЭК» возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, заместитель Руководителя Администрации Президента России. В состав Экспертного совета входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК.

На «МедиаТЭК-2018» принимались проекты, реализованные в период с 1 сентября 2017 года по 20 августа 2018 года. У Музея историй чистой воды «Фильтры», созданного «Концессиями водоснабжения», таких мероприятий оказалось сразу несколько: акция «Закрой люк — спаси ребенка!», проект-выставка «Банка данных», создание книжки-раскраски для детей «Как устроен водопровод», общегородской конкурс школьный сочинений «Берегите воду!» и самый крупный проект 2018 года — интерактивный театральный проект «Белое платье» о восстановлении разрушенного Сталинграда.

Все эти мероприятия — лишь малая часть большого проекта «Чистой воды искусство», попавшая на конкурс «МедиаТЭК-2018». В 2015 году Музея историй чистой воды «Фильтры» начал серию взаимосвязанных проектов творческой направленности с активным вовлечением горожан. Общие принципы мероприятий — участие волонтеров, участие сотрудников компании и наличие художественной составляющей.

Среди крупных ранее реализованных этапов проекта «Чистой воды искусство» периода 2016−2017 гг. были реализованы следующие мероприятия:

  • установка малой скульптурной формы «Три эпохи водопровода» (стилизованная скамейка и композиция из люков эпох Царицына-Сталинграда-Волгограда) на Центральной набережной г. Волгограда (2015 г.);
  • серия проектов молодых волгоградских художников, посвященных теме водопровода — Декада Паблик-арта (2016 г.);
  • акция по печати оттисков водопроводных люков на футболках Люк at me — напечатано порядка 600 футболок (2016 г., два мероприятия);
  • музей на открытом воздухе: оформление крупнейшей стройки компании забором с репродукциями картин волгоградского художника «Извините, вы не видели Лосева?» — порядка 200 картин (2017 г.);
  • самое большое сюжетное граффити Юга России «Путь воды», выполненное на заборе водоочистных сооружений. Длина граффити составила 480 м. В число волонтеров вошли художники, журналисты, школьники и активные горожане (2017 г.);
  • снятый горожанами фильм о водоканале «Волга во мне» (2017 г.)
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