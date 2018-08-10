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16:39 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре наградили самого возрастного болельщика ЧМ-2018

97-летний самарец посетил три матча Чемпионата мира по футболу на стадионе «Самара-Арена».

В пятницу, 10 августа, самый возрастной болельщик Самары — 97-летний Дмитрий Фомин получил памятные подарки от футбольного клуба «Крылья Советов» и министерства спорта Самарской области, сообщает ПФК «Крылья Советов».

Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов подарил Дмитрию Фомину игровую футболку самарского клуба с номером 97, шарф и два абонемента на сезон 2018/2019, а первый заместитель врио министра спорта Самарской области Андрей Харин вручил самому возрастному болельщику макет стадиона «Самара Арена» и благодарственное письмо.

Дмитрий Фомин тепло поблагодарил за внимание и пообещал посещать домашние матчи «Крыльев Советов» вместе со своим внуком Дмитрием.

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