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17:40 (мск), источник: Volga News

В Самарской области состоялось торжественное открытие мечети

10 августа в Отрадном состоялось открытие соборной мечети. Она построена для удовлетворения потребностей мусульман городского округа и рядом расположенных сельских поселений. Необходимость данного культового сооружения назрела давно, ведь в округе проживает много людей исповедующих ислам.

Источник: Volga News

Закладка новой мечети площадью была произведена ровно год назад и строительство было организовано на благотворительные средства.

На торжественную церемонию собрались десятки местных жителей и гостей. Вначале состоялось водружение полумесяца на купол мечети.

А после того как глава городского округа Отрадный Алексей Бугаков, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин и председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип хазрат Яруллин разрезали зеленую ленточку прошла посадка памятной аллеи деревьев.

«Последователи всех традиционных концессий, возрождают духовность. Россия находится на стыке двух континентов — Азии и Европы, объединяет более ста народов, последователей Православия, Ислама, Иудаизма — народы, которые объединила жизнь, которые объединила судьба», сказал председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин. Он также напомнил, что у мусульман России и Поволжья в частности, богатая и древняя история сохранения культуры ислама.

С открытием новой мечети собравшихся поздравили представители областной и городской власти, общественных и религиозных организаций. Был зачитан приветственный адрес главы региона Дмитрия Азарова. «Это событие является символичным в преддверии одного из главных мусульманских праздников — Курбан-Байрама, — и значимым не только для городского округа Отрадный, но и для всей губернии. -говорится в нем, — Сохранять в веках добрые отношения между людьми, атмосферу взаимного доверия и согласия — к этому нас обязывает история нашей Родины. Самарские мусульмане, исповедующие традиционный ислам, строго исполняют его заповеди и служат надежной опорой нашего региона и государства».

Прошли также праздничный намаз и проповедь.

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