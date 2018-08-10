В Самарской области состоялось торжественное открытие мечети

Источник: Volga News

Закладка новой мечети площадью была произведена ровно год назад и строительство было организовано на благотворительные средства.

На торжественную церемонию собрались десятки местных жителей и гостей. Вначале состоялось водружение полумесяца на купол мечети.

А после того как глава городского округа Отрадный Алексей Бугаков, председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин и председатель Регионального духовного управления мусульман Самарской области Талип хазрат Яруллин разрезали зеленую ленточку прошла посадка памятной аллеи деревьев.



«Последователи всех традиционных концессий, возрождают духовность. Россия находится на стыке двух континентов — Азии и Европы, объединяет более ста народов, последователей Православия, Ислама, Иудаизма — народы, которые объединила жизнь, которые объединила судьба», сказал председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин. Он также напомнил, что у мусульман России и Поволжья в частности, богатая и древняя история сохранения культуры ислама.

С открытием новой мечети собравшихся поздравили представители областной и городской власти, общественных и религиозных организаций. Был зачитан приветственный адрес главы региона Дмитрия Азарова. «Это событие является символичным в преддверии одного из главных мусульманских праздников — Курбан-Байрама, — и значимым не только для городского округа Отрадный, но и для всей губернии. -говорится в нем, — Сохранять в веках добрые отношения между людьми, атмосферу взаимного доверия и согласия — к этому нас обязывает история нашей Родины. Самарские мусульмане, исповедующие традиционный ислам, строго исполняют его заповеди и служат надежной опорой нашего региона и государства».