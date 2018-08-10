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17:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

Площадка для воркаута откроется 11 августа в Сормовском районе

Открытие площадки пройдет в рамках проекта «Лето в городе».

Площадка для воркаута откроется 11 августа в Сормовском районе. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается в сообщении, торжественное мероприятие состоится в 13:00 на территории Светлоярского парка.

Новый спортивный комплекс располагается со стороны пляжа по улице Мокроусова. Он оборудован турниками, лестницами, брусьями и скамейками для пресса.

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