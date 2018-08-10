Площадка для воркаута откроется 11 августа в Сормовском районе. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается в сообщении, торжественное мероприятие состоится в 13:00 на территории Светлоярского парка.