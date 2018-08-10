Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лисин анекдотом раскритиковал идею помощника Путина
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс?
Слуцкий близок к вылету из Лиги Европы. Главное о турнире
Бритни Спирс появилась на публике в нижнем белье
Иранская журналистка нашла способ смотреть футбол и прославилась
Затравили в Сети: любовница мужа Лорак ответила критикам - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
17:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

От ГТО до Матисса. Афиша выходных в Ростове 10—12 августа

В ближайшие выходные у ростовчан будет возможность активно отдохнуть — страна празднует День физкультурника. «АиФ-Ростов» подсказывает, куда пойти, чтобы быть в спортивном тренде, а также другие места отдыха.

Премьера фильма.

Премьера фильма «Монстр глубины» от создателя «Сокровищ нации» состоялась в 9 кинотеатрах донской столицы в четверг, 9 августа.

Коротко о сюжете. Глубоководный батискаф, осуществляющий наблюдение в рамках международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим.

Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана… с оказавшимся в ловушке экипажем. Его время на исходе.

Китайский океанограф-новатор вопреки желанию своей дочери Сюин зовёт спасателя-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти команду и океан от невиданной угрозы — доисторической 23-метровой акулы, мегалодона.

Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже сталкивался с этим чудовищным созданием.

Время просмотра 113 минут.

День физкультурника.

Большой спортивный праздник, в котором может принять участие любой желающий, откроется в субботу, 11 августа в 9 часов утра в парке «Левобережный».

Футбол, баскетбол и теннис, мас-реслинг, мастер-классы беговелошколы, спортивный проект «Гонка героев», турнир по киберспорту, гонки на скутерах по Дону, зона детской анимации, и многое-многое другое ждут гостей и участников фестиваля.

Одна из площадок традиционно будет отведена приему нормативов комплекса ГТО, который открыт для всех желающих.

Праздник День физкультурника — хороший повод для тех, кто пока не приобщился к физической культуре, сделать первый шаг — сдать нормативы ГТО. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru.

Киноарт-лекторий.

Легендарные декупажи Матисса покажут в воскресенье, 12 августа, в киноцентре «Большой».

Вслед за фильмами про Мунка, Вермеера и Мане цикл Exhibition On Screen предлагает совершить виртуальное путешествие на выставку декупажей Анри Матисса в главную лондонскую галерею современного искусства.

Декупажи Матисса (они же cut-outs) — последняя и, пожалуй, самая уникальная глава продолжительной творческой биографии классика модернизма: «скульптура на холсте», где окрашенная гуашью бумага выступает в роли глины, а ножницы превращаются в резец.

Выставка в Тейт (в настоящий момент перекочевавшая в нью-йоркскую MoMA) стала самой представительной демонстрацией этой части наследия художника.

Режиссёр фильма Фил Грабски. Время показа 97 минут. Начало — в 14 часов.

Все новости региона
Новый способ обмана. Что такое мисселинг и как его избежать
Кремль подтвердил предложение изъять сверхдоходы у металлургов
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
ЦИК одобрила еще две заявки для пенсионного референдума
Медведь напал на человека в центре Архангельска
В выходные россияне увидят самый зрелищный звездопад
Необычное поведение тасманийского дьявола попало на видео
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь