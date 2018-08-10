От ГТО до Матисса. Афиша выходных в Ростове 10—12 августа

Премьера фильма.

Премьера фильма «Монстр глубины» от создателя «Сокровищ нации» состоялась в 9 кинотеатрах донской столицы в четверг, 9 августа.

Коротко о сюжете. Глубоководный батискаф, осуществляющий наблюдение в рамках международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим.

Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана… с оказавшимся в ловушке экипажем. Его время на исходе.

Китайский океанограф-новатор вопреки желанию своей дочери Сюин зовёт спасателя-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти команду и океан от невиданной угрозы — доисторической 23-метровой акулы, мегалодона.

Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже сталкивался с этим чудовищным созданием.

Время просмотра 113 минут.

День физкультурника.

Большой спортивный праздник, в котором может принять участие любой желающий, откроется в субботу, 11 августа в 9 часов утра в парке «Левобережный».

Футбол, баскетбол и теннис, мас-реслинг, мастер-классы беговелошколы, спортивный проект «Гонка героев», турнир по киберспорту, гонки на скутерах по Дону, зона детской анимации, и многое-многое другое ждут гостей и участников фестиваля.

Одна из площадок традиционно будет отведена приему нормативов комплекса ГТО, который открыт для всех желающих.

Праздник День физкультурника — хороший повод для тех, кто пока не приобщился к физической культуре, сделать первый шаг — сдать нормативы ГТО. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте gto.ru.

Киноарт-лекторий.

Легендарные декупажи Матисса покажут в воскресенье, 12 августа, в киноцентре «Большой».

Вслед за фильмами про Мунка, Вермеера и Мане цикл Exhibition On Screen предлагает совершить виртуальное путешествие на выставку декупажей Анри Матисса в главную лондонскую галерею современного искусства.

Декупажи Матисса (они же cut-outs) — последняя и, пожалуй, самая уникальная глава продолжительной творческой биографии классика модернизма: «скульптура на холсте», где окрашенная гуашью бумага выступает в роли глины, а ножницы превращаются в резец.

Выставка в Тейт (в настоящий момент перекочевавшая в нью-йоркскую MoMA) стала самой представительной демонстрацией этой части наследия художника.