Воронежцы рассказали о новом «доме-убийце» на улице Коммунаров
Жители областного центра пожаловались в Сети на крайне ветхое состояние одного из домов. Здание находится на улице Коммунаров. Горожане опасаются, что обрушающийся фасад может
Жители областного центра пожаловались в Сети на крайне ветхое состояние одного из домов. Здание находится на улице Коммунаров. Горожане опасаются, что обрушающийся фасад может
— Зимой опасно ходить — ледяные глыбы висят по 3 метра пока сами не отвалятся, а летом рушится фасад, прямо на прохожих, еще один
В доказательство своих слов горожанка опубликовала снимок, на котором видно, как куски отвалившейся штукатурки и камня валяются на тротуаре. Точный адрес дома жительница Воронежа не называет, однако известно, что он находится рядом с проспектом Революции.
Опубликованный снимок и пост вызвали гнев у многих пользователей сообщества. Люди также принялись жаловаться на нерадивость коммунальщиков и чиновников. «Как убьет или покалечит
К слову, до недавнего времени в Воронеже был только один «дом-убийца» (также его называют «дом-призрак»). Так жители областного центра прозвали аварийную пятиэтажку напротив облправительства. В 1996 году с фасада этого здания упал элемент, убивший прохожего и оторвавший стопу школьнице. Как портал 36on.ru сообщал ранее, в этом году здание, наконец, начнут сносить. На его месте появится новый дом, строительством которого займется компания «Выбор».