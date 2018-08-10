Воронежцы рассказали о новом «доме-убийце» на улице Коммунаров

— Зимой опасно ходить — ледяные глыбы висят по 3 метра пока сами не отвалятся, а летом рушится фасад, прямо на прохожих, еще один дом-убийца, на который УК плевать, — возмутилась автор поста Ольга Юрьева.

В доказательство своих слов горожанка опубликовала снимок, на котором видно, как куски отвалившейся штукатурки и камня валяются на тротуаре. Точный адрес дома жительница Воронежа не называет, однако известно, что он находится рядом с проспектом Революции.

Опубликованный снимок и пост вызвали гнев у многих пользователей сообщества. Люди также принялись жаловаться на нерадивость коммунальщиков и чиновников. «Как убьет или покалечит кого-нибудь, тогда и починят. Зачем людей по пустякам беспокоить?», — написал один из горожан.