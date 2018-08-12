Мода как оружие
Почему Мелания Трамп троллит мужа с помощью одежды.
Почему Мелания Трамп троллит мужа с помощью одежды.
Бывшая словенская модель не сильно стремилась стать первой леди: в нашумевшей книге журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» о буднях Белого дома сказано, что, когда она узнала о том, что ее муж победил президентскую гонку, на ее глазах выступили слезы, и это точно были не слезы радости. С того момента прошло два года, Мелания стала образцовой первой леди, а единственной ее вредной привычкой остались колкости в сторону мужа. Но, как и полагается истинной леди, выражаются они не в грубых, неосторожных высказываниях (здесь пальма первенства остается за Дональдом), а в изящной форме, посредством скрытых сообщений в нарядах. «Коммерсантъ Стиль» выбрал самые неоднозначные образы, в которых Мелания появлялась за всю политическую карьеру ее мужа.
Make America chic again.
Еще до инаугурации Трампа целый ряд американских дизайнеров заранее отказались от сотрудничества с его женой. Том Форд, Зак Позен, Марк Джейкобс, Дерек Лэм и стилист Мишель Обамы Софи Теллет таким образом заявили, что не поддерживают его политику.
Несмотря на это, обиженной Мелания не осталась: каждый день ей приходили десятки пакетов с одеждой от брендов, мечтающих увидеть свои наряды на ней. К тому же такие американские марки, как Calvin Klein, Ralph Lauren или Michael Kors, с радостью шили для нее платья, равно как и зарубежные дизайнеры. Хотя практически все образы миссис Трамп выглядели безукоризненно и, тем более, не нарушали протокол, ее недоброжелатели все же нашли изъян: пользователи Twitter заметили, что Мелания повторяет образы главной героини сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд (по сюжету она тоже становится первой леди). Обе любят бежевые пальто,
Молчаливый протест.
Внушительная часть американцев не желали мириться с идеями эксцентричного политика, и многие бросили все силы на то, чтобы поставить его в неудобное положение. Первый скандал спровоцировало видео, выложенное в сеть изданием Washington Post. Это была запись беседы Дональда с телеведущим Билли Бушем, которая состоялась в 2005 году.
Тогда он оскорбительно высказывался о женщинах, и именно в этом интервью проскочил его знаменитый
Освободите Меланию.
За последние два года слухи о том, что в семье Трамп не все так радужно, не стихают. В той же книге «Огонь и ярость» говорится, что они спят в разных комнатах и вообще редко видятся друг с другом, а в интернете существует даже целое движение «Освободите Меланию»: ее участники уверены, что она несчастна в браке. Мелания также подогревает эти предположения своими выходками: после прошлогоднего визита в Израиль появилось видео, где заметно, как она ударила мужа по руке, когда тот хотел взять ее за руку. За время поездки Саудовскую Аравию она сменила четыре образа: черный комбинезон Stella McCartney с золотым ожерельем и широким поясом в тон, длинное платье Reem Acra цвета фуксии, белый брючный костюм Dolce & Gabbana и бежевое платье Ralph Lauren Collection в стиле сафари.
Все наряды подходили под строгие нравы мусульманского мира, кроме одной детали: ее голова была не покрыта. До нее так поступали Тереза Мэй и Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, и это вполне объяснимый жест: так одеваются
Очередной скандал разразился, когда она полетела с детьми в лагеря для интернированных в куртке Zara за $39 (обычно она не носит масс-маркет) с надписью «I really don`t care. Do you?» («Мне реально все равно. А тебе?»). Учитывая радикальную миграционную политику мужа, на нее тут же посыпался шквал гневных сообщений. Зная контекст, становится очевидным, что данная надпись все же была адресована не детям, а Трампу. За четыре дня до появления в злосчастной куртке она жестко раскритиковала действия мужа, который усилил контроль за сухопутной мексиканской границей, в результате чего около 2 тыс. детей оказались разлученными со своими родителями, нелегальными иммигрантами. «Она считает, что мы должны быть страной, которая следует всем законам, но при этом страной, которая руководствуется сердцем», — заявила ее
«Враг» в отражении.
Мелания, кажется, питает совершенно иные чувства по отношению к политическим оппонентам ее мужа и людям, которых он откровенно ненавидит. Так, в Twitter она подписана на Барака Обаму, а в своих нарядах нередко цитирует Хиллари Клинтон.
Кстати, раньше Трампы и Клинтоны неплохо дружили и последние даже были гостями на свадьбе Трампов.
Белый брючный костюм стал не только синонимом суфражисток и современных феминисток, но и запомнился зрителям на президентских дебатах: именно в нем Хиллари не раз выступала против Дональда. Мелания и сама стала часто выбирать белый тотал-лук: к примеру, во время визита в Париж или в поездке в Израиль. Подобные реверансы в сторону гардероба Клинтон прощупываются и в выборе дизайнера.
Как раз для инаугурации и в день его победы на выборах она предстала в одежде от Ральфа Лорена, который занимался гардеробом Хиллари во время предвыборной гонки.
Хорошая жена.
Справедливости ради, стоит отметить, что Мелания не бесконечно выбирает, каким бы еще нарядом бросить вызов супругу, и со своей ролью первой леди справляется идеально. Когда она сопровождает мужа в зарубежных поездках, даже обычный, на первый взгляд, наряд несет в себе положительный подтекст: на недавнем саммите НАТО она появилась в платье Calvin Klein синего цвета, который ассоциируется с флагом НАТО. На прошлогоднюю встречу с президентом Китая Си Цзиньпином она облачилась в красное платье Valentino, зная, что у китайцев этот оттенок связан со счастьем и удачей. И в то же время есть случаи, когда наряд Мелании означает как
На первом выступлении Дональда «О положении страны» в Конгрессе она блистала в черном костюме Michael Kors, специально выбрав противоположный оттенок, нежели у женщин-демократов: они все пришли в белом, чтобы поддержать борьбу за женские права. А в следующий раз вышеупомянутый белый брючный костюм нес другую идею: все
Конечно, иногда одежда — это не более чем способ прикрыть свою наготу, в которой не стоит искать скрытые смыслы. Но учитывая, что миссис Трамп (впрочем, как и все первые леди) надевает не первые попавшиеся вещи, а по ее собственным словам «только те, которые нравятся и соответствуют ситуации», все совпадения — неслучайны.
Марина Бакиева.