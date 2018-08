Мода как оружие

Make America chic again.

Тогда он оскорбительно высказывался о женщинах, и именно в этом интервью проскочил его знаменитый пикап-совет «grab them by the pussy» («хватай их за половой орган»). Двумя днями позже, во время вторых президентских дебатов, пресса, как всегда, обратила внимание и на наряд, в котором появилась Мелания. Сразу была идентифицирована блузка Gucci цвета фуксии под названием «pussy-bow blouse». СМИ расценили игру слов как тонкий троллинг мужа, скандал с которым явно не мог доставить ей радость. Что ж, подкол засчитан, 1−0 в пользу Мелании.