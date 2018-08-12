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12:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Lifestyle

Мода как оружие

Почему Мелания Трамп троллит мужа с помощью одежды.

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фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Бывшая словенская модель не сильно стремилась стать первой леди: в нашумевшей книге журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» о буднях Белого дома сказано, что, когда она узнала о том, что ее муж победил президентскую гонку, на ее глазах выступили слезы, и это точно были не слезы радости. С того момента прошло два года, Мелания стала образцовой первой леди, а единственной ее вредной привычкой остались колкости в сторону мужа. Но, как и полагается истинной леди, выражаются они не в грубых, неосторожных высказываниях (здесь пальма первенства остается за Дональдом), а в изящной форме, посредством скрытых сообщений в нарядах. «Коммерсантъ Стиль» выбрал самые неоднозначные образы, в которых Мелания появлялась за всю политическую карьеру ее мужа.

Make America chic again.

Дресс-код президентской семьи строгий, и свободы для самовыражения в нем крайне мало. Мелании пришлось отказаться от любимого приема — откровенного декольте и с осторожностью подбирать вещи.

Еще до инаугурации Трампа целый ряд американских дизайнеров заранее отказались от сотрудничества с его женой. Том Форд, Зак Позен, Марк Джейкобс, Дерек Лэм и стилист Мишель Обамы Софи Теллет таким образом заявили, что не поддерживают его политику.

Несмотря на это, обиженной Мелания не осталась: каждый день ей приходили десятки пакетов с одеждой от брендов, мечтающих увидеть свои наряды на ней. К тому же такие американские марки, как Calvin Klein, Ralph Lauren или Michael Kors, с радостью шили для нее платья, равно как и зарубежные дизайнеры. Хотя практически все образы миссис Трамп выглядели безукоризненно и, тем более, не нарушали протокол, ее недоброжелатели все же нашли изъян: пользователи Twitter заметили, что Мелания повторяет образы главной героини сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд (по сюжету она тоже становится первой леди). Обе любят бежевые пальто, платья-футляры и монохромные луки. Сама же она в 2000 году, когда только начинала встречаться с Трампом, говорила в интервью, что если когда-нибудь и станет первой леди, то вроде той, что была Бетти Форд или Жаклин Кеннеди. Последняя, кстати, ее явно вдохновила на выбор голубого костюма от Ralph Lauren, в котором госпожа Трамп была на инаугурации.

Молчаливый протест.

Внушительная часть американцев не желали мириться с идеями эксцентричного политика, и многие бросили все силы на то, чтобы поставить его в неудобное положение. Первый скандал спровоцировало видео, выложенное в сеть изданием Washington Post. Это была запись беседы Дональда с телеведущим Билли Бушем, которая состоялась в 2005 году.

Тогда он оскорбительно высказывался о женщинах, и именно в этом интервью проскочил его знаменитый пикап-совет «grab them by the pussy» («хватай их за половой орган»). Двумя днями позже, во время вторых президентских дебатов, пресса, как всегда, обратила внимание и на наряд, в котором появилась Мелания. Сразу была идентифицирована блузка Gucci цвета фуксии под названием «pussy-bow blouse». СМИ расценили игру слов как тонкий троллинг мужа, скандал с которым явно не мог доставить ей радость. Что ж, подкол засчитан, 1−0 в пользу Мелании.

Освободите Меланию.

За последние два года слухи о том, что в семье Трамп не все так радужно, не стихают. В той же книге «Огонь и ярость» говорится, что они спят в разных комнатах и вообще редко видятся друг с другом, а в интернете существует даже целое движение «Освободите Меланию»: ее участники уверены, что она несчастна в браке. Мелания также подогревает эти предположения своими выходками: после прошлогоднего визита в Израиль появилось видео, где заметно, как она ударила мужа по руке, когда тот хотел взять ее за руку. За время поездки Саудовскую Аравию она сменила четыре образа: черный комбинезон Stella McCartney с золотым ожерельем и широким поясом в тон, длинное платье Reem Acra цвета фуксии, белый брючный костюм Dolce & Gabbana и бежевое платье Ralph Lauren Collection в стиле сафари.

Все наряды подходили под строгие нравы мусульманского мира, кроме одной детали: ее голова была не покрыта. До нее так поступали Тереза Мэй и Ангела Меркель, Хиллари Клинтон, и это вполне объяснимый жест: так одеваются женщины-политики, которые хотели показать, что они против ограничения женской свободы в Саудовской Аравии. Любопытно здесь другое: когда Мишель Обама приезжала в эту страну и явилась на встречу с королем с непокрытой головой, Дональд Трамп тут же настрочил гневное сообщение в Twitter о том, что экс-первая леди таким поведением оскорбила весь народ Саудовской Аравии. Так что подобные образы Мелании (учитывая, что она никак не идет в одном ряду с другими политиками-борцами за женские права, а на встречу с папой римским в Ватикане она все же надела черную вуаль) вполне можно расценивать как еще один вызов супругу.

Очередной скандал разразился, когда она полетела с детьми в лагеря для интернированных в куртке Zara за $39 (обычно она не носит масс-маркет) с надписью «I really don`t care. Do you?» («Мне реально все равно. А тебе?»). Учитывая радикальную миграционную политику мужа, на нее тут же посыпался шквал гневных сообщений. Зная контекст, становится очевидным, что данная надпись все же была адресована не детям, а Трампу. За четыре дня до появления в злосчастной куртке она жестко раскритиковала действия мужа, который усилил контроль за сухопутной мексиканской границей, в результате чего около 2 тыс. детей оказались разлученными со своими родителями, нелегальными иммигрантами. «Она считает, что мы должны быть страной, которая следует всем законам, но при этом страной, которая руководствуется сердцем», — заявила ее пресс-секретарь Стефани Гришэм.

«Враг» в отражении.

Мелания, кажется, питает совершенно иные чувства по отношению к политическим оппонентам ее мужа и людям, которых он откровенно ненавидит. Так, в Twitter она подписана на Барака Обаму, а в своих нарядах нередко цитирует Хиллари Клинтон.

Кстати, раньше Трампы и Клинтоны неплохо дружили и последние даже были гостями на свадьбе Трампов.

Белый брючный костюм стал не только синонимом суфражисток и современных феминисток, но и запомнился зрителям на президентских дебатах: именно в нем Хиллари не раз выступала против Дональда. Мелания и сама стала часто выбирать белый тотал-лук: к примеру, во время визита в Париж или в поездке в Израиль. Подобные реверансы в сторону гардероба Клинтон прощупываются и в выборе дизайнера.

Как раз для инаугурации и в день его победы на выборах она предстала в одежде от Ральфа Лорена, который занимался гардеробом Хиллари во время предвыборной гонки.

Хорошая жена.

Справедливости ради, стоит отметить, что Мелания не бесконечно выбирает, каким бы еще нарядом бросить вызов супругу, и со своей ролью первой леди справляется идеально. Когда она сопровождает мужа в зарубежных поездках, даже обычный, на первый взгляд, наряд несет в себе положительный подтекст: на недавнем саммите НАТО она появилась в платье Calvin Klein синего цвета, который ассоциируется с флагом НАТО. На прошлогоднюю встречу с президентом Китая Си Цзиньпином она облачилась в красное платье Valentino, зная, что у китайцев этот оттенок связан со счастьем и удачей. И в то же время есть случаи, когда наряд Мелании означает как раз-таки поддержку Трампу.

На первом выступлении Дональда «О положении страны» в Конгрессе она блистала в черном костюме Michael Kors, специально выбрав противоположный оттенок, нежели у женщин-демократов: они все пришли в белом, чтобы поддержать борьбу за женские права. А в следующий раз вышеупомянутый белый брючный костюм нес другую идею: все женщины-представительницы партии демократов выбрали черный цвет, в знак солидарности с движением #MeToo. И хотя тогда Мелания приехала с мужем на разных автомобилях, своим белым нарядом Dior она выразила поддержку супругу и подчеркнула приверженность идеям Республиканской партии.

Конечно, иногда одежда — это не более чем способ прикрыть свою наготу, в которой не стоит искать скрытые смыслы. Но учитывая, что миссис Трамп (впрочем, как и все первые леди) надевает не первые попавшиеся вещи, а по ее собственным словам «только те, которые нравятся и соответствуют ситуации», все совпадения — неслучайны.

Марина Бакиева.

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