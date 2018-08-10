Распознать слабоумие и другие болезни по глазам — почему это реально

Романтики называют глаза зеркалом души, а медики — окном в мозг. Новые данные подтверждают: некоторые глазные болезни связаны с развитием у пациентов болезни Альцгеймера.

В мире живет 46 миллионов людей с деменцией, а к 2050 году их число обещает вырасти более чем до 130 миллионов. Это огромные масштабы, и в этих условиях новое исследование дает надежду на то, что у врачей получится усовершенствовать методики диагностирования старческого слабоумия.

Ученые из Вашингтонского университета опубликовали исследование в научном журнале Alzheimer’s & Dementia («Альцгеймер и деменция»), в котором предположили, что три глазных заболевания — глаукома, макулярная дистрофия и диабетическая ретинопатия — связаны с развитием болезни Альцгеймера.

Медики наблюдали около четырех тысяч пациентов пожилого возраста, у которых на момент первого обследования Альцгеймера не было. У 20% из них в итоге развилось слабоумие. Ученые пришли к выводу, что у тех, кто имел в анамнезе глаукому, макулярную дистрофию и диабетическую ретинопатию, риск развития деменции был на 40−50% выше, чем у остальных.

«Это не значит, что люди с этими заболеваниями глаз обязательно получат Альцгеймер. Главный посыл этого исследования в том, что офтальмологи должны внимательнее оценивать риски развития деменции у пациентов с этими глазными проблемами, а терапевтам, лечащим этих людей, следует чаще задумываться о том, отправлять ли их на обследования на выявление деменции», — говорит руководитель исследования, доктор Сесилия Ли.

Связи часто встречающейся у стариков катаракты с деменцией ученые не обнаружили, и это логично — катаракта является лишь нарушением работы хрусталика глаза и не может быть связана с физиологией слабоумия.

Getty Creative Медики убеждены, что своевременое посещение офтальмолога поможет выявить возможные проблемы со здоровьем в различных областях.

Исследование другой команды американских ученых, опубликованное в научном журнале Neurology в феврале 2018 года, также показало связь проблем с сетчаткой глаза и снижения когнитивных способностей.

Глазное дно — «лакмусовая бумажка» вашего здоровья?

Далеко не только старческое слабоумие связывают с глазными болезнями.

Посмотреть на сетчатку — это в буквальном смысле значит посмотреть на мозг, а точнее, на его небольшую часть. Сетчатка является окончанием зрительного нерва, который соединяет глаз с мозгом. Она состоит из той же ткани, что и мозг. Неполадки в сетчатке могут быть знаком того, что в мозге происходит что-то нехорошее (физиологически, ведь за ваши мысли глазное дно отвечать явно не может).

Так, например, отек зрительного нерва может сигнализировать об опухоли в мозге. Так как череп ограничивает объем мозга, то, развиваясь, опухоль занимает предназначенное для него место, буквально давя на мозг. В результате повышается внутричерепное давление, которое приводит к отеку зрительного нерва. Его можно увидеть, лишь исследовав глазное дно.

Есть и менее очевидные диагнозы, которые можно распознать по глазам.

Getty Creative Так выглядит сетчатка правого и левого глаза человека.

Например, диабет. А в случае с глазами — диабетическая ретинопатия, которая является его осложнением. Диабет может привести к тому, что капилляры на глазном дне будут разрушаться, провоцируя кровоподтеки на сетчатке. Из-за них человек будет видеть лишь часть картинки перед собой, или же всё вокруг него будет расплывчатым. При таких симптомах нужно срочно обращаться к врачу.

Другая форма ретинопатии (поражения сетчатки) — это гипертоническая ретинопатия.

Проводя исследование глазного дна, офтальмолог может заметить изменение размеров или необычное положение кровеносных сосудов в глазу, причиной этому могут быть проблемы с артериальным давлением.

По холестериновым бляшкам (так называемые бляшки Холленхорста) в сосудах глазного дна врач может диагностировать у пациента атеросклероз (атеросклеротическая ретинопатия). Бляшки в сосудах глазного дна или в артерии, питающей сам зрительный нерв, истощают их и вызывают ухудшение (а в самых тяжелых случаях — потерю) зрения.

В случае же с так называемой болезнью Грейвза, офтальмологу не нужно «опускаться» до глазного дна, а достаточно лишь взглянуть на лицо пациента — симптомом являются выпученные глаза. Болезнь Грейвза — аутоиммунное заболевание, которое вызывает нарушение работы щитовидной железы, и вследствие этого — отек и воспаление глаз.