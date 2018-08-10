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17:46 (мск), источник: Newsroom24.ru

Воскресный кинозал будет работать 12 августа в Автозаводском районе

Посетители увидят фильм из цикла «Век Русского музея» — «Сильвестр Феодосиевич Щедрин».

Воскресный кинозал будет работать 12 августа в Автозаводском районе. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается в сообщении, воскресный кинозал откроет свои двери в 12:30 в Центре деловой и правовой информации Автозаводского района (пр. Кирова, д.6) в рамках областного проекта «Лето в городе».

Посетители смогут увидеть фильм из цикла «Век Русского музея» — «Сильвестр Феодосиевич Щедрин».

Приглашаются все любители отечественной истории и культуры.

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