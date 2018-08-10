Воскресный кинозал будет работать 12 августа в Автозаводском районе
Посетители увидят фильм из цикла «Век Русского музея» — «Сильвестр Феодосиевич Щедрин».
Посетители увидят фильм из цикла «Век Русского музея» — «Сильвестр Феодосиевич Щедрин».
Воскресный кинозал будет работать 12 августа в Автозаводском районе. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Как отмечается в сообщении, воскресный кинозал откроет свои двери в 12:30 в Центре деловой и правовой информации Автозаводского района (пр. Кирова, д.6) в рамках областного проекта «Лето в городе».
Посетители смогут увидеть фильм из цикла «Век Русского музея» — «Сильвестр Феодосиевич Щедрин».
Приглашаются все любители отечественной истории и культуры.