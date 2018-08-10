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18:00 (мск), источник: Sputnik.md

В полиции заявили о спецоперации: на дороги вывели автомобили-«капканы»

Молдавские правоохранительные органы пошли на крайние меры: полиция выводит специальные патрули для выявления нарушителей.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Молдавская полиция объявила бой некоторым водителям: на дороги республики вывели специальные автомобили-«капканы», которые займутся обнаружением нарушителей ПДД.

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«С сегодняшнего дня Национальный инспекторат по патрулированию выводит на дороги пять машин-“капканов” с гражданскими регистрационными номерами. Автомобили оснащены радарами. Транспортные средства будут размещены по дорогам страны. Цель этих мер — снизить число ДТП, которые происходят по причине превышения скорости», — подчеркнули в инспекторате.

Там отметили, что в пятницу такие «капканы» разместили на трассах близ Кишинева и Бельц. Национальный инспекторат по патрулированию будет ежедневно оповещать о месте дислокации таких спецмашин.

«Чтобы избежать неприятных ситуаций, Национальный инспекторат по патрулированию рекомендует водителям соблюдать как скоростной режим на дорогах страны, так и следить за своим самочувствием в момент управления автомобилем в состоянии усталости», — добавили в инспекторате.

В полиции подчеркнули, что превышение скоростного режима — одна из основных причин ДТП в Молдове.

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