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18:00 (мск), источник: Новый Калининград

Два калининградских пляжа вошли в топ-10 по России

Речь идет о пляже на Куршской косе в поселке Лесном и пляже в Янтарном.

Два пляжа в Калининградской области вошли в десятку лучших в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ТурСтат.

Речь идет о пляже на Куршской косе в поселке Лесном и пляже в Янтарном.

В топ-10 пляжей России, по данным ТурСтата, также вошли «Массандровский пляж» в Ялте, «Золотой пляж» в Феодосии, пляж в Джемете (Анапа), Суджукская коса (Цемесская бухта, Новороссийск), пляж «Имеретинский» (Сочи), Долгая коса (Должанская, Ейский район, Краснодарский край), «Шаморовский пляж» (Лазурная бухта, Владивосток), и «Посольский сор» (Байкал).

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