Два калининградских пляжа вошли в топ-10 по России
Речь идет о пляже на Куршской косе в поселке Лесном и пляже в Янтарном.
Речь идет о пляже на Куршской косе в поселке Лесном и пляже в Янтарном.
Два пляжа в Калининградской области вошли в десятку лучших в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ТурСтат.
Речь идет о пляже на Куршской косе в поселке Лесном и пляже в Янтарном.
В топ-10 пляжей России, по данным ТурСтата, также вошли «Массандровский пляж» в Ялте, «Золотой пляж» в Феодосии, пляж в Джемете (Анапа), Суджукская коса (Цемесская бухта, Новороссийск), пляж «Имеретинский» (Сочи), Долгая коса (Должанская, Ейский район, Краснодарский край), «Шаморовский пляж» (Лазурная бухта, Владивосток), и «Посольский сор» (Байкал).