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18:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В выходные в Самару вернется жара

Столбик термометра поднимется до отметки в 31 градус.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +31° 52% 759 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

После нескольких прохладных дней в губернию возвращается палящее солнце и высокие температуры. В выходные можно будь ощутить все прелести лета и пляжного отдыха.

— Уже в субботу, 11 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха поднимется до +29 градусов, — сообщают в Приволжском УГМС.

А в воскресенье, 12 августа, станет еще жарче: от +26 до +31 градусов, также останется переменная облачность, дождей не обещают.

Следующие трое суток погода в регионе будет формироваться под влиянием повышенного атмосферного давления, ветер ослабеет.

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