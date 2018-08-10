В выходные в Самару вернется жара

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После нескольких прохладных дней в губернию возвращается палящее солнце и высокие температуры. В выходные можно будь ощутить все прелести лета и пляжного отдыха.

— Уже в субботу, 11 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха поднимется до +29 градусов, — сообщают в Приволжском УГМС.

А в воскресенье, 12 августа, станет еще жарче: от +26 до +31 градусов, также останется переменная облачность, дождей не обещают.