Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Регина Тодоренко «засветила» округлившийся живот в мини-бикини
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Йога в купальнике: Альбина Джанабаева показала, на что способна
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Главный тренер «Бордо» подтвердил интерес к Артему Дзюбе
Налоговые органы Испании вернули Криштиану Роналду более €2 млн
Кайли Дженнер отпраздновала совершеннолетие (фото)
Шарлиз Терон и Эмбер Херд блистали на красной дорожке
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
18:32 (мск), источник: Tengrinews

В Шымкенте появится свой Арбат

Отрезок проспекта Бейбитшилик в скором будущем станет новым Арбатом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Источник: Tengrinews

Власти обещают, что участок улицы будет полностью соответствовать своему названию. Арбат третьего мегаполиса страны станет не просто красивым, но и максимально комфортным местом отдыха горожан. Вся территория будет поделена на функциональные зоны — отдыха, творчества и спорта.

Сообщается, что у велосипедистов своя отдельная территория, а для любителей социальных сетей оборудуют специальную сэлфи-зону. На Арбате установят уникальные скамейки-гороскопы, скамейки на воде, скамейки с надписями и необычные фонари. В самом центре будет размещена гранитная карта — атлас Казахстана. Она украсит пешеходную часть Арбата. Видео предоставлено пресс-службой акима Шымкента Отметим, Арбат в ширину займет весь участок улицы, его длина составит 430 метров. Территорию украсят хризантемы, канны и многолетние деревья. Здесь также разместится каскад из водопадов. А на пересечении проспекта Бейбитшилик с площадью Аль-Фараби и проспектом Республики будут установлены арки.

Все новости региона
&quot;Все это для вас&quot; - Назарбаев прошелся по набережной в Актау
Белоусов ответил Лисину на анекдот словами «делиться надо»
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
Медведь напал на человека в центре Архангельска
В выходные россияне увидят самый зрелищный звездопад
Необычное поведение тасманийского дьявола попало на видео
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь