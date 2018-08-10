В Шымкенте появится свой Арбат

Власти обещают, что участок улицы будет полностью соответствовать своему названию. Арбат третьего мегаполиса страны станет не просто красивым, но и максимально комфортным местом отдыха горожан. Вся территория будет поделена на функциональные зоны — отдыха, творчества и спорта.

Сообщается, что у велосипедистов своя отдельная территория, а для любителей социальных сетей оборудуют специальную сэлфи-зону. На Арбате установят уникальные скамейки-гороскопы, скамейки на воде, скамейки с надписями и необычные фонари. В самом центре будет размещена гранитная карта — атлас Казахстана. Она украсит пешеходную часть Арбата. Видео предоставлено пресс-службой акима Шымкента Отметим, Арбат в ширину займет весь участок улицы, его длина составит 430 метров. Территорию украсят хризантемы, канны и многолетние деревья. Здесь также разместится каскад из водопадов. А на пересечении проспекта Бейбитшилик с площадью Аль-Фараби и проспектом Республики будут установлены арки.