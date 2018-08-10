В Шымкенте появится свой Арбат
Отрезок проспекта Бейбитшилик в скором будущем станет новым Арбатом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Отрезок проспекта Бейбитшилик в скором будущем станет новым Арбатом Шымкента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Власти обещают, что участок улицы будет полностью соответствовать своему названию. Арбат третьего мегаполиса страны станет не просто красивым, но и максимально комфортным местом отдыха горожан. Вся территория будет поделена на функциональные зоны — отдыха, творчества и спорта.
Сообщается, что у велосипедистов своя отдельная территория, а для любителей социальных сетей оборудуют специальную