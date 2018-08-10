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18:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские дорожники раскрыли планы на выходные

Ремонт пойдет на 12 улицах.

Источник: Комсомольская правда

И вновь продолжается бой с ямами и выбоинами на воронежских дорогах. В течение нескольких месяцев ремонтируют сто улиц. И вот городская администрация опубликовала планы на выходные. Не мешало бы к ним присмотреться, чтобы правильно спланировать маршрут и не выбрать такое место для парковки, вокруг которого будет кататься спецтехника.

Итак, с 11 по 13 августа планируется ремонт на следующих улицах: Васильковая, Карла Либкнехта, Кольцовская, Кривошеина, Куколкина, Лётчика Колесниченко, Минская, Петрозаводская, Фридриха Энгельса, Чуйская, Юлюса Янониса. Кроме того, в список попал Новороссийский переулок.

Ждем хороших результатов, за которые будет не жаль сказать дорожникам спасибо!

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