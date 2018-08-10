Воронежские дорожники раскрыли планы на выходные

И вновь продолжается бой с ямами и выбоинами на воронежских дорогах. В течение нескольких месяцев ремонтируют сто улиц. И вот городская администрация опубликовала планы на выходные. Не мешало бы к ним присмотреться, чтобы правильно спланировать маршрут и не выбрать такое место для парковки, вокруг которого будет кататься спецтехника.