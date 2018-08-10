Калининградев просят опознать бабушку с потерей памяти

«Гражданка страдает провалами в памяти и не может назвать свои данные», — объяснили в МВД.

Если Вы узнали женщину на фото, просьба обратиться в УМВД России по городу Калининграду по телефонам: 8 (911) 453−01−33 , 8 (4012) 554−611, 554−506, 02 или 102.