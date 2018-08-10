Калининградев просят опознать бабушку с потерей памяти
Пожилую женщину привезли в больницу с улицы Суворова.
Пожилую женщину привезли в больницу с улицы Суворова.
Калининградцев просят опознать бабушку, страдающую потерей памяти.
Пожилую женщину привезли в больницу 4 августа. Полицейские обнаружили старушку на улице Суворова.
«Гражданка страдает провалами в памяти и не может назвать свои данные», — объяснили в МВД.
Если Вы узнали женщину на фото, просьба обратиться в УМВД России по городу Калининграду по телефонам: