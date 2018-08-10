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18:32 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградев просят опознать бабушку с потерей памяти

Пожилую женщину привезли в больницу с улицы Суворова.

Источник: Пресс-служба УМВД России по Калининградской област

Калининградцев просят опознать бабушку, страдающую потерей памяти.

Пожилую женщину привезли в больницу 4 августа. Полицейские обнаружили старушку на улице Суворова.

«Гражданка страдает провалами в памяти и не может назвать свои данные», — объяснили в МВД.

Если Вы узнали женщину на фото, просьба обратиться в УМВД России по городу Калининграду по телефонам: 8 (911) 453−01−33, 8 (4012) 554−611, 554−506, 02 или 102.

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