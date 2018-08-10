Определена дата начала нового учебного года в Астане

Начало 2018—2019 учебного года — 1 сентября 2018 года; Продолжительность учебного года в предшкольных классах — 32 учебные недели, в 1 классах — 33 учебные недели, во 2−11 (12) классах — 34 учебные недели. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение; Каникулярные периоды в течении учебного года: в 1−11 (12) классах: осенние — 7 дней (с 29 октября по 4 ноября 2018 года включительно), зимние 10 дней (с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включительно), весенние — 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2019 года включительно); в предшкольных классах: осенние — 7 дней (с 29 октября по 4 ноября 2018 года включительно), зимние 14 дней (с 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включительно), весенние — 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2019 года включительно); в предшкольных и 1 классах: дополнительные каникулы — 7 дней (с 4 по 10 февраля 2019 года включительно).