Определена дата начала нового учебного года в Астане
2018−2019 учебный год по традиции начнётся 1 сентября.
2018−2019 учебный год по традиции начнётся 1 сентября.
Определена дата начала нового учебного года в Астане, сообщается на сайте управления образования столицы. 2018−2019 учебный год начнётся 1 сентября. На сайте ведомства опубликован соответствующий приказ руководителя управления.
«В соответствии с приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 322 «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2018—2019 учебного года в организациях среднего образования» приказываю:
Определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2018—2019 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости:
Начало 2018—2019 учебного года — 1 сентября 2018 года; Продолжительность учебного года в предшкольных классах — 32 учебные недели, в 1 классах — 33 учебные недели, во 2−11 (12) классах — 34 учебные недели. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение; Каникулярные периоды в течении учебного года: в 1−11 (12) классах: осенние — 7 дней (с 29 октября по 4 ноября 2018 года включительно), зимние 10 дней (с 31 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включительно), весенние — 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2019 года включительно); в предшкольных классах: осенние — 7 дней (с 29 октября по 4 ноября 2018 года включительно), зимние 14 дней (с 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включительно), весенние — 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2019 года включительно); в предшкольных и 1 классах: дополнительные каникулы — 7 дней (с 4 по 10 февраля 2019 года включительно).