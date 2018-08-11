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15:53 (мск), источник: N + 1

Компьютерная игра помогла развить эмпатию у подростков

Видеоигра, разработанная американскими психологами, помогла развить у подростков навыки эмпатии — способности чувствовать состояние другого человека, сообщается в журнале npj Science of Learning.

Видеоигра, разработанная американскими психологами, помогла развить у подростков навыки эмпатии — способности чувствовать состояние другого человека, сообщается в журнале npj Science of Learning. По мнению ученых, игры, созданные для тренировки эмпатии, могут помочь пациентам, испытывающим затруднения при определении настроения окружающих, например при расстройствах аутистического спектра.

Подростковый возраст сопровождается не только с масштабными физиологическими изменениями, но и с психологическими. Именно в этот период многие люди впервые сталкиваются с тревожными расстройствами, депрессией, чаще переживают травлю со стороны сверстников. Исследования показывают, что эмпатия может улучшить психическое состояние человека в этом возрасте: подростки с более развитыми эмпатическими навыками меньше рискуют стать мишенью для издевательств и реже сталкиваются с симптомами интернализационных расстройств (internalizing disorders), которые связаны с переживанием своих проблем.

Психолог Тамми Крал (Tammi Kral) и ее коллеги из Висконсинского университета в Мадисоне решили проверить, можно ли улучшить эмпатические качества подростков с помощью компьютерной игры. Они разработали игру под названием «Кристаллы Кайдора» (Crystals of Kaydor), в которой участникам необходимо взаимодействовать с пришельцами с другой планеты. Инопланетяне не знают человеческого языка, но похожим образом выражают свое настроение — например, улыбкой или нахмуренными бровями. Игрокам необходимо было определить, какие эмоции испытывает представитель внеземной цивилизации — злость, страх, счастье, удивление, отвращение или грусть — а также правильно на них отреагировать и помочь пришельцу справиться с заданиями.

В то время как 34 подростка в возрасте от 11 до 14 лет играли в «Кристаллы Кайдора», оставшиеся 40 участников эксперимента были контрольной группой — они играли в игру Bastion, где необходимо собрать материалы для создания машины, которая спасет деревню. Она не тренировала эмпатические навыки. Также испытуемые проходили опрос, определяющий их уровень эмпатии. Кроме того, исследователи с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) следили за активностью участков мозга, связанных с обработкой эмоций — задней поясной коры, медиальной префронтальной коры и миндалины. Во время сканирования добровольцы находились в состоянии покоя.

Подростки играли в игру в течение двух недель, проводя за ней, в среднем, около 70 минут в день. Контрольное тестирование и фМРТ проходили до начала и после завершения эксперимента.

Выяснилось, что у испытуемых, игравших в «Кристаллы Кайдора», в целом повысилась совместная активность исследуемых участков мозга. У контрольной группы таких изменений не было выявлено. Участники, у которых наблюдались значимые изменения в активности связанных с обработкой эмоций областей, также лучше проходили тест на эмпатию в конце эксперимента. Стоит упомянуть, что положительный эффект от игры был заметен не у всех. Психологи объясняют это тем, что такой метод может подходить не всем. В будущем они надеются определить, какие дети более восприимчивы к этому типу обучения и почему. Крал считает, что подобные игры могут помочь детям и подросткам, которым сложно определять эмоции окружающих людей.

Недавно исследователи определили, что передняя поясная кора у людей с высоким и низким уровнем эмпатии активируется различным образом. У первых она проявляет максимум активности тогда, когда эмпаты осознают, что другой человек может скоро получить награду. А у людей с низкой эмпатией эта же область возбуждается в том случае, если они понимают что не получат в ближайшее время награду сами.

Кристина Уласович.

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