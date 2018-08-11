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17:03 (мск), источник: Индикатор

Искусственный интеллект нашел недооцененных ученых и написал о них в Википедию

Новый алгоритм проанализировал миллионы научных статей и нашел незаслуженно недооцененных ученых. Более того, искусственный интеллект устранил несправедливость — написал о них статьи в англоязычной Википедии.

Новый алгоритм проанализировал миллионы научных статей и нашел незаслуженно недооцененных ученых. Более того, искусственный интеллект устранил несправедливость — написал о них статьи в англоязычной Википедии. О результатах своего исследования американская компания Primer рассказала на своем сайте.

Алгоритм Quicksilver, разработанный исследователями компании, «прочитал» около 500 миллионов научных статей и новостей и нашел авторов, которых часто цитируют, но при этом о них нет статей в англоязычном сегменте Википедии. Таких оказалось 40 тысяч, хотя работают они так же активно, как и те, о которых статьи в интернет-энциклопедии есть.

Основываясь на других похожих статьях, Quicksilver сам написал текст о Терезе Вудраф, биолога из Северо-Западного университета (США). О ней не было статьи в Википедии, хотя в 2013 году она вошла в число самых влиятельных людей по версии журнала Time. В краткой статье, созданной искусственным интеллектом, рассказывается о научных достижениях Вудраф, среди которых, например, печать на 3D-принтере яичников мыши.

По словам разработчиков, созданный машиной текст не уступает статьям, написанным людьми, а в чем-то даже и превосходит их. Например, алгоритм не забывает давать ссылки на источники (в тексте про Терезу Вудраф источник указан после каждого предложения) и не упускает важных фактов. Между тем в ходе исследования обнаружилось, что в 30 тысячах статьях об ученых в Википедии есть не вся важная информация — это тоже заметил Quicksilver.

Разработчики говорят, что созданный алгоритм сможет не только писать статьи о незаслуженно недооцененных ученых, но и подправлять уже имеющиеся статьи — обновлять информацию, следить за актуальностью ссылок и так далее.

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