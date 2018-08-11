Ранний диабет первого типа сократил жизнь женщин на 18 лет

В статье, опубликованной в журнале The Lancet, сообщается, что женщины, заболевшие диабетом в возрасте до 10 лет, жили на 17,7 года меньше, а мужчины — меньше на 14,2 года.

Сахарный диабет первого типа (или инсулинозависимый диабет) характеризуется недостаточностью инсулина и постоянным состоянием гипергликемии — повышенного уровня сахара в крови. Без лечения и поддерживания стабильного состояния пациента диабет первого типа приводит к множеству негативных последствий для организма человека: среди них, к примеру, почечная недостаточность, заболевания сердечно-сосудистой системы и диабетическая кома.

Смертность при сахарном диабете изучена достаточно хорошо: по последним данным, риск смерти от всех причин у больных диабетом первого типа в два раза выше, чем у здоровых людей. Тем не менее, до сих пор было неизвестно, как на смертность от этого заболевания влияет возраст в момент, когда болезнь впервые проявляет себя.

Выяснить это решила группа ученых под руководством Араза Равшани (Araz Rawshani) из Гётеборгского университета. Они собрали данные о 27195 больных диабетом первого типа и еще 135178 здоровых людях (контрольная группа): для каждого из участников были доступны демографические показатели, а также данные о здоровье (наличии различных заболеваний).

В течение 10 лет от различных причин умерли 959 участников с диабетом и 1501 человек из контрольной группы. Ученые сосредоточились на больных диабетом, диагноз которым поставили в возрасте до 10 лет. Они выяснили, что, по сравнению с контрольной группой, их риск получить тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы выше примерно в 30 раз. Сильнее этот эффект наблюдался у женщин: для них риск развития коронарной недостаточности был в 60 раз выше, а инфаркта миокарда — в 90. Проанализировав влияние возраста постановки диагноза и продолжительности жизни, ученые выяснили, что женщины с ранним (до 10 лет) диагнозом жили на 17,7 года меньше, чем здоровые женщины. Для мужчин этот показатель был равен 14,2 года, а у тех, кому поставили диагноз позже, продолжительность жизни была меньше на 10 лет.

Работа авторов подчеркивает важность учета возраста первого постановки диагноза в медицинских исследованиях и диагностике. Кроме того, ученые отметили важность ранней диагностики для женщин, так как для них риск развития заболеваний под влиянием диабета был выше в несколько раз.

Больным диабетом первого типа приходится постоянно поддерживать уровень инсулина в крови с помощью инсулиновой помпы. В октябре прошлого года под контролем FDA прошли клинические испытания инсулиновой помпы с обратной связью, которая позволила избежать больным гипогликемии.