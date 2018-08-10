Сооснователь «Юмор-ФМ» Новиков вышел на свободу

В настоящее время подробности освобождения бизнесмена пока не известны: официальной информации о том, какое наказание суд назначил Новикову, тоже нет.

Новиков был задержан 19 апреля 2016 года на своем рабочем месте. Тогда в КГК заявили, что он возглавлял преступную группу, которая занималась незаконным бизнесом по оказанию услуг субъектам реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов. У них изъяли около 190 печатей различных организаций, в том числе нерезидентов Беларуси. По предварительной информации, ущерб госбюджета от деятельности группы составил около четырех миллионов рублей.