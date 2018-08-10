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19:10 (мск), источник: Sputnik.by

Сооснователь «Юмор-ФМ» Новиков вышел на свободу

В настоящее время подробности освобождения бизнесмена пока не известны.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Известный белорусский бард и КВНщик, сооснователь радиостанции «Юмор-ФМ» Виталий Новиков вышел на свободу, сообщил в социальной сети Fаcebook его знакомый Владлен Велицкий.

«Виталика Новикова выпустили из зала суда!» — написал он и разместил фото Новикова на фоне здания суда Фрунзенского района Минска.

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В настоящее время подробности освобождения бизнесмена пока не известны: официальной информации о том, какое наказание суд назначил Новикову, тоже нет.

Новиков был задержан 19 апреля 2016 года на своем рабочем месте. Тогда в КГК заявили, что он возглавлял преступную группу, которая занималась незаконным бизнесом по оказанию услуг субъектам реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов. У них изъяли около 190 печатей различных организаций, в том числе нерезидентов Беларуси. По предварительной информации, ущерб госбюджета от деятельности группы составил около четырех миллионов рублей.

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