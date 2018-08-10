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20:53 (мск), источник: РИА Новости

Первые люди вымерли из-за лени, заявляют ученые

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Прямоходящие люди, первые представители нашего рода, проиграли конкурентную борьбу своим потомкам из-за «лени» — неспособности изготавливать сложные орудия труда. Об этом пишут антропологи, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

Источник: AP 2018

«Совсем не похоже, что эти люди сильно напрягались по какому-либо поводу. Они изготавливали орудия труда из первых попавшихся камней, которые они находили у своих стоянок, что совсем не похоже на более древних Homo, целенаправленно искавших качественное сырье для своих инструментов», — рассказывает Кери Шиптон (Ceri Shipton) из Национального университета Австралии в Канберре.

Консерваторы каменного века

Как считают ученые, примерно 3−2,5 миллиона лет назад наши предки пережили настоящую пищевую революцию при переходе от австралопитеков к первым Homo. Она сопровождалась заметным уменьшением размеров зубов, миниатюризацией челюстей и сокращением жевательных мускулов, упрощением кишечника и, как показывает изотопный анализ зубов, заметными сдвигами в диете.

Первым «продуктом» этой революции, не вызывающим споры среди ученых, были так называемые прямоходящие люди (Homo erectus) — древнейшие «доказанные» представители нашего рода, научившиеся изготовлять относительно сложные скребки, рубила и другие примитивные орудия труда, принадлежащие к так называемой «ашёльской культуре».

Одной из загадок, окружающих Homo erectus, сегодня остается то, почему они практически не меняли манеру изготовления этих инструментов и не пытались их совершенствовать на протяжении более миллиона лет существования.

Для сравнения, неандертальцы и кроманьонцы изобрели сразу несколько «продвинутых» методик их выработки за гораздо меньшее время.

Шиптон и его коллеги нашли простое, но при этом экстравагантное объяснение подобному «консерватизму» первых людей Земли, изучая стоянку Homo erectus, открытую около 30 лет назад в центральных регионах Саудовской Аравии, в местечке под названием Саффаках.

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В то время, как рассказывает антрополог, Аравийский полуостров был покрыт не пустынями, а речными долинами и саваннами, на чьей территории жили первые люди, покинувшие территорию Африки.

Саффаках был одной из самых крупных «колоний» Homo erectus за пределами «колыбели человечества» — на его территории ученые нашли примерно восемь тысяч артефактов, в том числе огромное число орудий труда.

Если гора не идет к Магомету…

Посетив эту стоянку, Шиптон обратил внимание на одну интересную закономерность. Все орудия труда, найденные на ее территории аравийскими антропологами, были изготовлены из андезита, прочной и плотной горной породы, которую достаточно тяжело обрабатывать.

Булыжники и другие крупные, но низкокачественные куски андезита, как заметил ученый, встречались в большом количестве на территории Саффакаха. Скорее всего, они вымывались реками из близлежащих гор и попадали на равнины, где жили древние люди.

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Это натолкнуло его на мысль, что Homo erectus могли периодически посещать эти горы и собирать там более мелкие, но качественные образцы андезита, более пригодные для изготовления сложных орудий труда. К его большому удивлению, его команде не удалось найти ни одного следа того, что древние аравийцы посещали эти горы и использовали их в качестве «каменоломен».

Сравнив орудия труда из разных уголков Саффакаха, Шиптон и его коллеги заметили, что их количество и размеры не были случайными — они зависели от того, как далеко они находились от рек и степени разрушения близлежащих залежей андезита.

При этом все орудия труда были изготовлены одинаковым образом и почти не отличались друг от друга. Все это говорит о том, что прямоходящие люди не вкладывали больших усилий в изготовление орудий труда и поиски сырья для его производства.

«Прямо рядом с той точкой в Саффакахе, которую мы изучали, находились холмы, где можно было найти качественные камни. Но этим людям, по всей видимости, было “лень” прогуляться в их сторону, и они довольствовались тем, что приносила река. Их лень и консерватизм, по всей видимости, послужили причиной вымирания этой группы Homo erectus в то время, когда Аравия начала превращаться в пустыню», — заключает Шиптон.

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