«Есть много видео»: кто занимается сексом в «Зарядье»

Источник: Агентство «Москва»

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил о «небывалом» количестве пар, выбравших парк «Зарядье» для любовных утех. По его словам, люди тем самым демонстрируют, что чувствуют себя комфортно и безопасно. В Московской городской и Государственной думах осудили москвичей, занимающихся сексом в общественном месте. Депутаты призвали завести на них административные дела, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Открывшийся в прошлом году московский парк «Зарядье» — популярное место для занятия сексом. Об этом заявил его главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

У нас в «Зарядье» сейчас наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть много видеозаписей этого. Сергей Кузнецов главный архитектор Москвы

Архитектор пояснил, что этот факт свидетельствует о том, что в московском парке люди чувствуют себя спокойно и безопасно.

«Можно посмеяться, а можно взять очень серьезную литературу, написанную очень серьезными учеными, про город, там есть признаки здоровой городской среды. На самом деле, ученые делают серьезнейшие исследования, смотрят, чем хорошая, безопасная, комфортная среда отличается от опасной. То, что город дает возможность свободно, безопасно и комфортно себя чувствовать, это и есть любовь города к людям», — считает Кузнецов.

Помимо публичного секса, по мнению архитектора, еще одним признаком здоровой городской среды являются случаи, когда москвичи спят на улице.

В Госдуме же считают, что территория «Зарядья» была создана для отдыха людей, а не для решения личных интимных вопросов.

Люди приходят туда отдыхать, за состоянием душевного комфорта. Совокупление каких-то енотов — это нарушает состояние душевного комфорта, потому что это интересует только этих двух кроликов. Виталий Милонов член комитета Госдумы по международным делам

Он напомнил, что парк был возведен на народные деньги. Сейчас, по мнению Милонова, «Зарядье» является гордостью и достоянием Москвы.

«Вот эти вот животные совокупляющиеся никакого отношения к этому не имеют. И никакие они не свободные люди, они просто гопники. И отношение к ним должно быть точно такое же», — высказал свое мнение парламентарий.

Милонов убежден, что секс в московском парке является нарушением общественного порядка. Сотрудники полиции, «немножечко забывающие» об этом, должны следить за подобными административными нарушениями, добавил депутат.

«На самом деле стоит несколько таких показных хороших административных дел открыть, как было в советское время. И, поверьте, таких желающих резко поубавится. И тогда в “Зарядье” будут ходить и ловить бабочек», — подытожил Милонов.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова считает секс в «Зарядье» глупостью.

«У нас есть еще изданное постановление, по-моему, Моссоветом, о запрете вообще появления на пляжах, в парках в каком-то состоянии. Вы считаете это нормальным, что там происходит? Архитектор отметил существующий факт. Я думаю, что правоохранительные органы должны этим заняться», — заявила она радиостанции «Говорит Москва».

По ее мнению, данные инциденты не требуют публичного обсуждения, поскольку они могут привлечь еще больше людей в «Зарядье» для занятия «этой глупостью».

У каждого есть квартиры, где он может этим заняться. Совсем необязательно делать это в «Зарядье». А то мы превратим нормальный парк, общественное пространство в какое-то непотребное место. Я этого боюсь. Людмила Стебенкова Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья

Сообщается, что власти Москвы проверят информацию об участившихся случаях занятия сексом в парке «Зарядье». Об этом в беседе с РЕН ТВ заявил глава департамента региональной безопасности города Владимир Черников.

Он подчеркнул, что мэрия не готова дать комментарий, поскольку не располагает данной информацией. «Мы разберемся и, если надо, прокомментируем», — сказал Черников.

Напомним, согласно пункту первому статьи 20 Кодекса об административных правонарушениях, секс в общественных местах классифицируется как мелкое хулиганство. Как и нецензурная брань, оскорбительные приставания к гражданам и повреждение чужого имущества, такое нарушение городского порядка влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей. Или же правоохранители могут арестовать вас на срок до 15 суток.

Московский парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года. Это первый такого масштаба парк, открытый в столице за последние 70 лет. «Зарядье» представляет собой комбинацию четырех ландшафтных зон, характерных для России: тундра, степь, лес и заливные луга. Кроме того, на территории парка есть филармония, «Парящий мост», медиацентр, экспозиционный культурный комплекс и научно-познавательный центр «Заповедное посольство».

Примечательно, что через несколько дней после открытия «Зарядья» его администрация пожаловалась, что москвичи уничтожили около 30% растительности парка — то есть более 10 тыс. растений. Кроме того, горожане повредили некоторые капитальные объекты.

На тот момент растения были высажены лишь недавно, поэтому их было легко вырвать. По словам начальника отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игоря Сафиуллина, в основном пострадали осока и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная.

«Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят», — заявил журналистам Сафиуллин.

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Позже пользователи соцсетей заметили, что в интернете стали появляться объявления о продаже растений из «Зарядья». Подобные публикации впоследствии были заблокированы как сообщения о продаже краденого.

За разгром городских цветников тоже следует административная ответственность. За порчу клумб и цветников можно попасть под статью о мелком хулиганстве и получить административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или арест на 15 суток.