В Уфе ушел из жизни певец Рафаэль Рахматуллин
В пятницу в Уфе ушел из жизни известный певец, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Городского дворца культуры Рафаэль Рахматуллин. Об этом сообщили его друзья в соцсетях.
В пятницу в Уфе ушел из жизни известный певец, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Городского дворца культуры Рафаэль Рахматуллин. Об этом сообщили его друзья в соцсетях.
Свою творческую деятельность Рафаэль Рахматуллин начал в 1980 году как солист ВИА «Движение» в г. Мелеузе.
Впоследствии стал одним из ведущих теноров столицы. В его репертуаре были собраны самые известные эстрадные и классические произведения.
Артиста часто приглашали выступать в Москве,