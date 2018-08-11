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09:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ушел из жизни певец Рафаэль Рахматуллин

В пятницу в Уфе ушел из жизни известный певец, лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист Городского дворца культуры Рафаэль Рахматуллин. Об этом сообщили его друзья в соцсетях.

Свою творческую деятельность Рафаэль Рахматуллин начал в 1980 году как солист ВИА «Движение» в г. Мелеузе.

Впоследствии стал одним из ведущих теноров столицы. В его репертуаре были собраны самые известные эстрадные и классические произведения.

Артиста часто приглашали выступать в Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Казани.

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