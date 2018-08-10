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21:51 (мск), источник: Sputnik.md

В отпуск без нервов: как защитить квартиру от «домушников» при отъезде

«Все, что нажито непосильным трудом»: специалисты рассказали о мерах безопасности, которые необходимо предпринять хозяевам перед тем, как уехать в отпуск.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Лето — пора не только отпусков, но и квартирных краж: их число значительно увеличивается, а раскрываемость не очень высокая. Конечно, деньги сейчас все держат не под подушкой, а в банке. Но даже если ценностей дома немного, возвращение в разгромленное жилище — крайне неприятное завершение отпуска. О том, как обезопасить квартиру от воров, — в материале РИА Новости.

Улыбнитесь, вас снимают

Современные технологии максимально усложняют преступникам задачу. Системы видеонаблюдения позволяют увидеть жилище изнутри из любой точки планеты, где есть интернет, через ноутбук или смартфон. Такая система обычно комплектуется рекордером, и запись тоже доступна удаленно. Для экономии устройства оборудуются датчиками движения. При их срабатывании система не только запишет все происходящее, но и предупредит владельца квартиры, отправив SMS. То есть можно тут же и полицию вызвать.

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Эффективное решение — установка видеодомофона с сохранением фотографий тех, кто звонил в дверь. Это устройство, скорее всего, отпугнет злоумышленников, попавших в кадр еще до совершения преступления.

Некоторые вешают над дверью муляж камеры — есть шанс, что отпугнет воров.

Видимость присутствия

«Какие бы технические средства ни разрабатывались для охраны квартиры, рано или поздно злоумышленники научатся их обходить — это вечный спор брони и снаряда», — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер консалтинговой компании в области недвижимости. По ее словам, следует рассмотреть более консервативные, но в то же время простые способы защитить жилище, причем не только от воров, но и таких бедствий, как потоп или пожар. Самый простой — пустить кого-нибудь из родственников или друзей пожить к себе домой.

Квартира — это еще и актив, можно заработать на сдаче в аренду. «Такой сценарий сопряжен с очевидными рисками, поэтому на время отпуска все же лучше отдать ценные вещи из жилья на хранение», — предупреждает эксперт. Она советует юридически оформлять отношения с арендаторами и брать залог.

Естественно, можно попросить тех, кому вы доверяете, заходить к вам почаще — поливать цветы, кормить птичек или рыбок. Легко создать и видимость присутствия хозяев: есть умные розетки, включающие и выключающие свет, музыку и телевизор в определенное время, а некоторые приборы имитируют лай собаки.

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