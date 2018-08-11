Центр Москвы перекроют 11 августа из-за фестиваля

Источник: РИА "Новости"

Проезд будет запрещен на участке ул. Ильинка от Старой до Красной площади, на ул. Варварка от Старой площади до площади Васильевский спуск, на площади Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Проехать будет нельзя с 6:00 до 23:00.

С 12:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение на Большом Москворецком мосту от ул. Варварка до ул. Болотная и на участке ул. Москворецкая от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста, пишет РИАМО.