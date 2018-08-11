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08:39 (мск), источник: Известия

Центр Москвы перекроют 11 августа из-за фестиваля

В субботу, 11 августа, движение в районе Васильевского спуска будет перекрыто из-за проведения концерта, посвященного 20-летию «Нашего радио». Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Источник: РИА "Новости"

Проезд будет запрещен на участке ул. Ильинка от Старой до Красной площади, на ул. Варварка от Старой площади до площади Васильевский спуск, на площади Васильевский спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Проехать будет нельзя с 6:00 до 23:00.

С 12:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение на Большом Москворецком мосту от ул. Варварка до ул. Болотная и на участке ул. Москворецкая от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста, пишет РИАМО.

Также в столице действуют ограничения движения, связанные с проведением технических работ. Проезд недоступен по Автозаводской улице до 15 августа и по Минской улице до 25 августа.
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