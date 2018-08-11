Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как понять, что перед вами мейн-кун: 10 признаков
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Йога в купальнике: Альбина Джанабаева показала, на что способна
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Промес интересен «Милану»: трансферы и слухи РПЛ
Аршавин — о «паненке» Смолова: Раньше за такое могли и закопать
Кремль отреагировал на обвинения США в спонсировании терроризма
Сенаторы США решили искать деньги Путина
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
04:32 (мск), источник: Известия

В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США

Пользователи сети высмеяли варианты логотипа для будущих Военно-космических войск США. Эмблемы представила команда американского президента Дональда Трампа и предложила всем желающим проголосовать за понравившийся вариант.

Однако многим пользователям не понравились ни логотипы, ни сама идея создания космических войск.

Издание The Hill опубликовало шесть эмблем, одна из которых позднее будет размещена на сувенирной продукции кампании Трампа, и породило множество шуток в интернете.

«Девиз: черная дыра, в которую улетают ваши деньги», — подписал свой вариант пользователь @mcspocky.

Многие предложили переименовать «космические войска» в «комические», а саму идею их создания назвали «астрономически глупой». Некоторые обратили внимание на схожесть предложенных эмблем с логотипом NASA.

Не обошли вниманием и самого Трампа. Один из шутников «привязал» его к ракете и предложил запустить к Солнцу.

Однако лидерами по набору лайков оказался вариант с героями «Звездных войн». Где прямо над шлемом Дарта Вейдера возвышается узнаваемая прическа Трампа. А рядом с героем представили первую леди США Меланью Трамп.

В середине июня президент США Дональд Трамп поручил выделить космические силы в отдельный вид войск. В свою очередь, глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал космос новым театром военных действий.

 Работа на камеру: в России изменят правила техосмотра автомобилей
Почему люди становятся ходячими билбордами
СМИ: Афины отзывают посла из России
ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Странное морское существо обнаружили во Вьетнаме (видео)
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Андрей Белоусов ответил на анекдот Владимира Лисина
Пхеньян назвал «гангстерскими» предложения США о денуклеаризации
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами «Спартак» дома встретится с «Анжи», ЦСКА в Тюмени сыграет с «Енисеем», а «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов»
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь