Trump campaign asks supporters to vote for the new Space Force logo pic.twitter.com/rIvd8AcHEh— Kasie Hunt (@kasie) 9 августа 2018 г.
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Пользователи сети высмеяли варианты логотипа для будущих
Пользователи сети высмеяли варианты логотипа для будущих
Однако многим пользователям не понравились ни логотипы, ни сама идея создания космических войск.
Издание The Hill опубликовало шесть эмблем, одна из которых позднее будет размещена на сувенирной продукции кампании Трампа, и породило множество шуток в интернете.
«Девиз: черная дыра, в которую улетают ваши деньги», — подписал свой вариант пользователь @mcspocky.
Многие предложили переименовать «космические войска» в «комические», а саму идею их создания назвали «астрономически глупой». Некоторые обратили внимание на схожесть предложенных эмблем с логотипом NASA.
Не обошли вниманием и самого Трампа. Один из шутников «привязал» его к ракете и предложил запустить к Солнцу.
Однако лидерами по набору лайков оказался вариант с героями «Звездных войн». Где прямо над шлемом Дарта Вейдера возвышается узнаваемая прическа Трампа. А рядом с героем представили первую леди США Меланью Трамп.
В середине июня президент США Дональд Трамп поручил выделить космические силы в отдельный вид войск. В свою очередь, глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал космос новым театром военных действий.