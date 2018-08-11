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06:11 (мск), источник: РИА Новости

Зонд НАСА начнет путешествие к Солнцу

ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Новейший исследовательский зонд НАСА Parker Solar Probe начинает в субботу путешествие к Солнцу, аппарату предстоит разгадать загадки звезды и доставить к ней чип с именами 1,1 миллиона землян, сообщили в НАСА.

Источник: Parker Solar Probe

Запуск аппарата осуществит принадлежащая компании United Launch Allaince (ULA) ракета-носитель Delta IV Heavy. Ее старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на 10.33 мск (03.33 по времени Восточного побережья США) в субботу. Как сообщила накануне запуска компания, вероятность того, что старту может помешать погода, составляет 30%.

Давайте посмотрим, что ждет впереди

Зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) назван в честь астрофизика Юджина Паркера — исследователя физики плазмы и создателя термина «солнечный ветер». Ведомство впервые назвало космический аппарат в честь ныне живущего человека — Паркер сегодня является почетным профессором Чикагского университета.

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В марте текущего года НАСА объявило о том, что в течение семи недель любой желающий может вписать свое имя на специальный микрочип, который полетит к Солнцу на зонде «Паркер». За этот период было собрано 1 миллион 137 тысяч 202 имени. Чип с ними поместили на пластину с именем Юджина Паркера и его цитатой: «Давайте посмотрим, что ждет впереди». Карта памяти, помимо имен землян, содержит фотографии профессора и его научную публикацию 1958 года, в которой он описал и обосновал явление «солнечного ветра».

В НАСА надеются, что зонд «совершит революцию в нашем понимании Солнца, единственной звезды, которую мы можем изучить с близкого расстояния».

Эта миссия совершит одно из самых экстремальных исследовательских путешествий, которое когда-либо предпринимал созданный человеком аппарат, он еще везет с собой имена стольких людей, которые будут подбадривать его в этом путешествии.
Никола Фокс
научный руководитель миссии

Самый быстрый и близкий к Солнцу: 24/7

Зонд размером с небольшой автомобиль, который весит менее 700 килограммов, должен приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние — 3,8 миллиона миль (6,1 миллиона километров) от поверхности звезды.

«Мы направимся туда, куда никогда еще не рисковали отправиться космические корабли — в корону нашей звезды», — отмечает Фокс. «С каждым витком орбиты мы будем видеть новые участки солнечной атмосферы и узнавать новые вещи о звездной механике, которые мы хотели изучить десятилетиями», — отмечает ученый.

Зонд будет двигаться по высокоэллиптической орбите, на которой будет достигать скорости, близкой к 700 тысячам километров в час.

Для сравнения, с подобной скоростью можно долететь из Нью-Йорка в Токио менее, чем за две минуты. Если миссия будет успешной, «Паркер» станет «самым быстрым в истории космическим кораблем», отмечают в НАСА.

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Миссия «Паркера» рассчитана на семь лет, за которые он совершит 24 витка вокруг Солнца. Корректировать орбиту аппарата руководители миссии будут с помощью планеты Венера, попадание «Паркера» в зону ее гравитации позволит откорректировать траекторию полета и снизить скорость космического путешественника. Планируется, что в ходе миссии зонд совершит семь сближений с Венерой.

Одной из главных трудностей для НАСА при создании «Паркера» было то, как защитить зонд от высокой температуры Звезды и радиации. Во время приближения к поверхности Солнца зонд будет испытывать температуру, превышающую 1370 градусов Цельсия, при этом его тепловой щит должен сохранить температуру внутри зонда не выше 29,5 градусов.

Если все пойдет по плану, первое сближение «Паркера» с Солнцем должно состояться в ноябре 2018 года, а месяцем позже он должен передать первые данные на Землю.

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