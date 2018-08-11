Зонд НАСА начнет путешествие к Солнцу

Источник: Parker Solar Probe

Запуск аппарата осуществит принадлежащая компании United Launch Allaince (ULA) ракета-носитель Delta IV Heavy. Ее старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на 10.33 мск (03.33 по времени Восточного побережья США) в субботу. Как сообщила накануне запуска компания, вероятность того, что старту может помешать погода, составляет 30%.

Давайте посмотрим, что ждет впереди

Зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) назван в честь астрофизика Юджина Паркера — исследователя физики плазмы и создателя термина «солнечный ветер». Ведомство впервые назвало космический аппарат в честь ныне живущего человека — Паркер сегодня является почетным профессором Чикагского университета.

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В марте текущего года НАСА объявило о том, что в течение семи недель любой желающий может вписать свое имя на специальный микрочип, который полетит к Солнцу на зонде «Паркер». За этот период было собрано 1 миллион 137 тысяч 202 имени. Чип с ними поместили на пластину с именем Юджина Паркера и его цитатой: «Давайте посмотрим, что ждет впереди». Карта памяти, помимо имен землян, содержит фотографии профессора и его научную публикацию 1958 года, в которой он описал и обосновал явление «солнечного ветра».

В НАСА надеются, что зонд «совершит революцию в нашем понимании Солнца, единственной звезды, которую мы можем изучить с близкого расстояния».

Эта миссия совершит одно из самых экстремальных исследовательских путешествий, которое когда-либо предпринимал созданный человеком аппарат, он еще везет с собой имена стольких людей, которые будут подбадривать его в этом путешествии. Никола Фокс научный руководитель миссии

Самый быстрый и близкий к Солнцу: 24/7

Зонд размером с небольшой автомобиль, который весит менее 700 килограммов, должен приблизиться к Солнцу на рекордно близкое расстояние — 3,8 миллиона миль (6,1 миллиона километров) от поверхности звезды.

«Мы направимся туда, куда никогда еще не рисковали отправиться космические корабли — в корону нашей звезды», — отмечает Фокс. «С каждым витком орбиты мы будем видеть новые участки солнечной атмосферы и узнавать новые вещи о звездной механике, которые мы хотели изучить десятилетиями», — отмечает ученый.

Зонд будет двигаться по высокоэллиптической орбите, на которой будет достигать скорости, близкой к 700 тысячам километров в час.

Для сравнения, с подобной скоростью можно долететь из Нью-Йорка в Токио менее, чем за две минуты. Если миссия будет успешной, «Паркер» станет «самым быстрым в истории космическим кораблем», отмечают в НАСА.

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Миссия «Паркера» рассчитана на семь лет, за которые он совершит 24 витка вокруг Солнца. Корректировать орбиту аппарата руководители миссии будут с помощью планеты Венера, попадание «Паркера» в зону ее гравитации позволит откорректировать траекторию полета и снизить скорость космического путешественника. Планируется, что в ходе миссии зонд совершит семь сближений с Венерой.

Одной из главных трудностей для НАСА при создании «Паркера» было то, как защитить зонд от высокой температуры Звезды и радиации. Во время приближения к поверхности Солнца зонд будет испытывать температуру, превышающую 1370 градусов Цельсия, при этом его тепловой щит должен сохранить температуру внутри зонда не выше 29,5 градусов.